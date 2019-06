Etelä-Korean presidentin tavannut Niinistö tarjosi Suomen diplomaattisia palveluksia Korean niemimaan rauhanprosessissa

Suomessa vierailulla olevan Etelä-Korean presidentti Moon Jae-inin maanantaina tavannut presidentti Sauli Niinistö sanoi Helsingissä pidetyssä lehdistötilaisuudessa, että Suomi on valmis tarjoamaan diplomaattisia palveluksia Korean niemimaan rauhanprosessissa.

Korealaisen uutistoimisto Yonhapin toimittaja kysyi tilaisuudessa, onko mahdollista, että Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean valtionpäämiesten Donald Trumpin ja Kim Jong-unin kolmas huipputapaaminen pidettäisiin Suomessa.

Niinistön mukaan Suomen tulevan EU-puheenjohtajuuskauden aikana Euroopan unionin piirissä varmasti puhutaan siitä, miten EU voi tukea rauhanprosessia Korean niemimaalla.

– Mitään yksityiskohtaisia ehdotuksia ei tällä hetkellä ole, Niinistö sanoi.

Trump ja Kim ovat tavanneet tähän mennessä kahdesti, ensin viime vuoden kesäkuussa Singaporessa ja viimeksi helmikuussa Vietnamin Hanoissa.

Niinistö sai kutsun vierailulle Etelä-Koreaan

Niinistö totesi Korean niemimaan rauhanprosessin olevan hyvin vaativa ja sanoi Suomen antavan suuren arvon presidentti Moonin työlle rauhan saavuttamiseksi.

– Me myöskin olemme valmiita tarjoamaan hyviä palveluksia, sikäli kun niille on tarvetta, Niinistö sanoi.

Niinistö ei kuvaillut tarkemmin, millaisia Suomen tarjoamat palvelukset voisivat olla. Hän kuitenkin sanoi, että niitä on jo käytetty.

Presidentti Moon esitti lehdistötilaisuudessa Niinistölle kutsun saapua vierailulle Etelä-Koreaan sopivana ajankohtana. Niinistö on viimeksi vieraillut Etelä-Koreassa vuonna 2012 kansanvälisen ydinturvahuippukokouksen yhteydessä.

Moon on valtiovierailulla Suomessa puolisonsa Kim Jung-sookin kanssa. Tiistaina Moon tapaa pääministeri Antti Rinteen (sd.) tämän virka-asunnolla Kesärannassa. Lisäksi presidentti Moon puhuu kongressikeskus Paasitornissa yritysfoorumissa yhdessä presidentti Niinistön kanssa.

STT

