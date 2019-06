Etelä-Suomen viljelykasvit ovat edellä aikataulusta, muualla on normivauhti

Etelä-Suomen viljelykasvit ovat runsaan viikon edellä keskimääräisestä aikataulustaan, tiedottaa maaseutuyrityksille asiantuntijapalveluita tarjoava Pro Agria. Maan itä- ja pohjoisosissa kasvustojen kehitys on kutakuinkin tavanomaisessa vaiheessa.

Kesäkuun sateet ovat olleet kuuroittaisia, joten kasvuolosuhteissa on suurta tilakohtaista vaihtelua. Etelä-Suomessa kasvustot voivat kärsiä jo kuivuudesta.

Säilörehu on lähes korjattu maan etelä- ja keskiosissa. Lapissa säilörehun korjuu on aloitettu, mutta sateiden vuoksi se ei ole edennyt. Sato arvioidaan pääosin hyväksi tai erinomaiseksi. Kuivaheinän korjuu on käynnistynyt eteläisessä ja keskisessä Suomessa.

Mansikan pääsatokausi alkaa pian

Pro Agrian arvion mukaan tämän vuoden mansikkasato on hyvälaatuinen. Mansikan pääsatokausi alkaa pian, ja sään puolesta edellytykset sadon onnistumiselle ovat hyvät.

Etelä- ja lounaisrannikolla korjataan parhaillaan satoa harsolla suojatuista kasvustoista. Myös avomaan mansikoiden poiminta on pääsemässä vauhtiin.

Kuluvan viikon aikana harson alla sekä tunneleissa kasvaneita mansikoita päästään poimimaan myös muualla maan etelä- ja keskiosissa. Pro Agrian mukaan maan keskiosissa varsinaisen pääsatokauden odotetaan alkavan heinäkuun ensimmäisellä viikolla.

Myös herukoiden ja omenoiden raakileet kehittyvät hyvää vauhtia. Pro Agria arvioi satonäkymät tyydyttäviksi. Vadelmakasvustot ovat pölyttyneet hyvin, ja vadelman satokausi alkaa arvion mukaan heinäkuun puolivälin jälkeen.

Varhaisperunan sato on normaali

Varhaisperunan nostot käynnistyivät kesäkuun alkupuolella ja ovat nyt parhaimmillaan. Säät ovat suosineet perunaa päätuotantoalueella Lounais-Suomessa ja Turunmaan saaristossa. Pro Agrian arvion mukaan sadon määrä ja laatu ovat normaalit. Myös kesä- ja varastoperunakasvustot ovat kunnoltaan tyydyttäviä.

Myös vihanneskasvustot ovat hyvässä kasvussa. Kasvustojen laatu on ollut hyvä. Tällä hetkellä ensimmäisten varhais-, parsa- ja kukkakaali- sekä salaattierien korjuu on lopuillaan, ja pian päästään istuttamaan tilalle uudet taimet myöhäissyksyn satokautta varten.

STT

