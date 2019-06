EU-asetus kurittaa luomukasvihuoneviljelyä

Luomukasvihuoneviljely saattaa vähentyä Suomessa, vaikka tuotteiden kysyntä kasvaa. Uhkana on vuonna 2021 voimaan astuva EU:n luomuasetus. Tarkkaa tietoa siitä, miten asetus vaikuttaa suomalaiseen luomukasvihuonetuotantoon, ei ole.

– Iso kysymys on, miten järjestetään, että nykyinen määrä kasvihuoneita säilyy ja uusiakin tulee, Pro Luomu ry:n toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila sanoi torstaina Perniössä alan retki- ja tutustumispäivässä.

Asetus koskee tuotantoa, joka on aloitettu viimeistään kesäkuussa 2017. Siirtymäaikaa on vuoteen 2030.

– Aika pitkä aika, jos uusia luomukasvihuoneita ei saa perustaa, eikä tapahdu investointeja. Ja jos perustetaan, niiden pitää olla uuden asetuksen mukaisia, Kottila totesi.

Viljelijöitä hämmentävät vaatimukset siitä, että kasvihuoneissa on siirryttävä maapohjaiseen viljelyyn ja kasvivuorotteluun. Nykyisin suurin osa viljelystä tapahtuu kasvualustoissa eli kasvusäkeissä.

Avoimia kysymyksiä varten viljelijät perustivat eilen työryhmän. Sen yksi tehtävä on selvittää, millainen on

uuden asetuksen vaatimukset täyttävä kasvihuone.

– Meidän on saatava suomalaiset tulkinnat ja tuotanto-ohjeet, Kottila totesi.

Viljelijät tutustuivat perniöläiseen Kulmalan tilaan, joka siirtyi luomuun vuonna 1996. Kasvihuoneissa viljellään Lassen Luomu -tuotemerkillä tomaattia, kurkkua, salaattia ja yrttejä. Markkina-alueena on koko Suomi.

– En ollut yhtään kiinnostunut viljelystä, mutta luomu kiinnosti, vuonna 2005 mukaan tullut tytär, Jetta Kulmala kertoi.

Yrityksen vuonna 1978 perustanut Lasse Kulmala on maatalousyhtymän toinen osakas ja edelleen toiminnassa mukana. Hän kertoi, että pienen tilan oli aikoinaan pakko keksiä uutta, silloin se oli luomu.

Kulmalan kasvihuoneissa viljellään maapohjalla eli kasvien juuret ovat maassa. Ratkaisu on ollut toimiva helmikuusta lokakuuhun tuotannossa olevissa huoneissa.

– 20 vuotta on viljelty samalla reseptillä, eikä vieläkään ole täydellistä. Valmista kasvureseptiä ei ole, Jetta Kulmala naurahti.

Luomukasvihuoneiden pinta-ala Suomessa on noin 8 hehtaaria. Suomen suurin alan yritys on Ikaalisten Luomu Oy, jonka viljelypinta-ala on 4 hehtaaria. Viljely tapahtuu turvemulta-alustalla.

Tomaattia, kurkkua, salaatteja ja yrttejä viljelevän yrityksen toimitusjohtaja Ari Kulmanen sanoo, että luomuasetuksen vaikutukset riippuvat siitä, miten sitä tullaan tulkitsemaan. Siirtyminen maapohjaiseen viljelyyn ei ole mahdotonta, mutta se on haastavaa.

– Luomuasetus on markkinapolitiikkaa eteläeurooppalaisten viljelijöiden eduksi. Luomuviljely poikkeaa meistä, siellä talviaikana voi tehdä kasvivuorottelua. Meillä ajatus on hölmö, miten voi vuorotella, Kulmanen sanoi.

Somerolaisen Luomulandian yrittäjä Kaisa Vasama-Kakko näki kasvusäkkiviljelyssä hyviä puolia maapohjaviljelyyn verrattuna.

– Säkissä kasvuolosuhteita pystytään hallitsemaan. Ei kulu ylimääräistä vettä eikä lannoitteita. En näe mitään lisäarvoa siinä, että taimet istutetaan pakkasen puremaan maahan, kirsikkatomaatteja viljelevä Vasama-Kakko totesi.

Luomukasvikset kiinnostavat Saloa, mutta määrät ovat ongelma

kaupungin ravitsemuspalveluissa luomuvihanneksia ei juurikaan käytetä. Käytetyimmät luomutuotteet ovat hiutaleet, leipä ja maito.

Luomuvihannesten käyttö 14 000 päivittäisen aterian valmistuksessa on haastavaa.

– Meillä ei ole tiedossa tarpeeksi toimijoita alueelta ja ehkä emme ole tehneet tarpeeksi töitä niiden etsimisessä. Toisaalta kaipaisi, että tuottajat ottaisivat yhteyttä ja kertoisivat, mitä heillä on tarjolla, ruokapalveluohjaaja Mari Portaala sanoo.

Hän kertoo, että viime syksynä yritettiin saada tarjolle luomutomaatteja ja luomukirsikkatomaatteja. Yhden päivän tarve on useita satoja kiloja, eikä tällaisen määrän saaminen onnistunut.

Luomukasvisten kalliimpaa hintaa on mahdollista kompensoida valtion maksamalla kouluhedelmätuella. Tuen tarkoitus on edistää lasten ja nuorten terveellisiä ruokailutottumuksia.

Portaala ja ravitsemuspalveluasiamies Rakel Brück osallistuivat torstaina Pro Luomun retkipäivään.

– Olemme puhuneet, että jos hinta, laatu ja toimintavarmuus ovat kohdillaan, voisimme ostaa luomua.

Viime vuonna kaupungin ravitsemus- ja puhtaanapitopalvelut palkittiin luomutuotteiden käytöstä kahdella palkinnolla Luomu SM 2018 -kilpailussa. Salo oli eniten luomua käyttävä suuri julkinen toimija ja eniten luomun käyttöä lisännyt julkinen ruokapalvelu.