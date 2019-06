EU:n ja Etelä-Amerikan maiden välillä saavutettu kauppasopimus – ”EU:n suurinta kauppasopimusta” hierottiin 20 vuotta

EU ja ryhmä Etelä-Amerikan maita ovat päässeet sopuun vuosikymmeniä valmistellusta kauppasopimuksesta. Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker luonnehti perjantai-iltana Twitterissä, että kauppasopimus on suurin, jonka EU on olemassaolonsa aikana solminut.

– Tämä on historiallinen hetki. Kansainvälisen kaupan jännitteiden keskellä välitämme viestin Mercosur-kumppaniemme kanssa, että kannatamme sääntöpohjaista kauppaa, Juncker kirjoitti.

Mercosur-jäsenmaa Brasiliassa sopimusta kutsuttiin historialliseksi. Argentiinassa sitä kuvailtiin ennenkuulumattomaksi. Lisäksi Mercosurin varsinaisia jäseniä ovat tällä hetkellä Paraguay ja Uruguay.

EU:n ja Etelä-Amerikan valtioista koostuvan kauppaliitto Mercosurin sopimusta tehtiin 20 vuotta.

Sopimusosapuolet käyvät hyväksytyn sopimustekstin läpi vielä oikeusasiantuntijoiden kanssa. EU lähettää sopimuksen sen jälkeen jäsenmaiden ja Euroopan parlamentin hyväksyttäväksi.

Osa tullimaksuista historiaan

Komission mukaan kauppasopimus muun muassa poistaa suurimman osan kauppaa koskevista tullimaksuista. Tiedotteessa kerrotaan, että toimijat Atlantin valtameren molemmin puolin tulevat sopimuksen myötä säästämään vuositasolla neljä miljardin euron arvosta tullimaksuissa. Esimerkiksi autotullit ovat Etelä-Amerikkaan vietäessä olleet 35 prosenttia ja koneenosien tullit jopa 20 prosenttia.

– Se (sopimus) tulee luomaan 780 miljoonan ihmisen markkina-alueen tarjoten suunnattomia mahdollisuuksia EU:n liiketoiminnalla, kauppakomissaari Cecilia Malmström sanoi tiedotteessa.

Kauppasopimus myös vaatii sopimusosapuolia sitoutumaan Pariisin ilmastosopimukseen.

Komissaari: Mahdollisuuksia maanviljelijöille

Maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaavan komissaari Phil Hoganin mukaan sopimus luo mahdollisuuksia myös Euroopan maanviljelijöille. Hän kertoo tiedotteessa, että EU-alueen tuotteet voidaan suojata Mercosur-maissa. Sopimus mahdollistaa myös EU:sta tulevien maataloustuotteiden viennin lisäämisen alueelle.

Hogan sanoo, että EU:n markkinoita Mercosur-alueelta tuleville maataloustuotteille tullaan avaamaan harkiten. Tarkoituksena on varmistaa, että mikään maataloustuote ei uhkaisi EU:n maanviljelijöiden toimeentuloa.

