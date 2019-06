Euroalueen inflaatio hidastui jyrkästi – alas puoli prosenttiyksikköä

Euroalueen inflaatio jarrutti toukokuussa poikkeuksellisen kovaa, ilmenee EU:n tilastoviraston Eurostatin ennakkotiedosta. Kuluttajahinnat nousivat toukokuussa 1,2 prosenttia, kun huhtikuussa inflaatio kävi 1,7 prosentin tahtia.

Euroopan keskuspankin EKP:n tavoitteena on hieman alle 2 prosentin inflaatio. Tavoite on siten entistä kauempana, minkä vuoksi EKP tuskin nostaa ohjauskorkoaan lähitulevaisuudessa.

EKP on viestinyt, että ohjauskorko pysyy ennallaan nollassa ainakin tämän vuoden loppuun saakka ja tarvittaessa pidempään.

STT