Euroalueen inflaatio hidastui jyrkästi – alas puoli prosenttiyksikköä

Euroalueen inflaatio jarrutti toukokuussa poikkeuksellisen kovaa, ilmenee EU:n tilastoviraston Eurostatin pikaennakosta. Kuluttajahinnat nousivat toukokuussa 1,2 prosenttia, kun huhtikuussa inflaatio kävi 1,7 prosentin tahtia.

Euroopan keskuspankin EKP:n tavoitteena on hieman alle 2 prosentin inflaatio. Tavoite on siten entistä kauempana, minkä vuoksi EKP:lla on paineita siirtyä elvyttävämpään rahapolitiikkaan.

EKP on viestinyt, että ohjauskorko pysyy ennallaan nollassa ainakin tämän vuoden loppuun saakka ja tarvittaessa pidempään.

Keskuspankki tarkkailee myös niin sanottua pohjainflaatiota, jossa ei ole huomioitu energiaa, elintarvikkeita, alkoholia ja tupakkaa. Erityisesti energian hinnat vaihtelevat voimakkaasti.

Pikaennakon mukaan pohjainflaatio putosi 0,8 prosenttiin huhtikuun 1,3 prosentista.

STT

Kuvat: