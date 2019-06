Euroopan neuvostolta vihreää valoa Venäjän paluulle täysivaltaiseksi jäseneksi

Euroopan neuvosto on näyttänyt vihreää valoa Venäjän paluulle järjestön täysivaltaiseksi jäseneksi. Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous on äänestänyt Strasbourgissa sen puolesta, että Venäjä saisi osallistua keskiviikkona järjestettävään äänestykseen järjestön uudesta pääsihteeristä.

Norjalainen Thorbjörn Jagland on toiminut Euroopan neuvoston pääsihteerinä kaksi kautta vuodesta 2009 alkaen.

Ukrainan ankarasta vastustuksesta huolimatta 118 yleiskokouksen jäsentä äänesti venäläisten paluun puolesta. Vastustajia oli 62, ja 10 jäsentä pidättäytyi äänestämästä.

Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous päätti viisi vuotta sitten perua Venäjän äänioikeuden Krimin valtauksen jälkeen. Vastatoimena Venäjä keskeytti jäsenmaksujensa maksamisen vuonna 2017. Venäjä on uhannut jättää järjestön kokonaan, jos se ei saa osallistua keskiviikon äänestykseen.

Järjestö sekoittuu usein EU:hun

Euroopan neuvosto on vuonna 1949 perustettu järjestö, johon kuuluu nykyisin 47 maata. Järjestö edistää ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltiokehitystä.

Pääsihteerin ja parlamentaarisen yleiskokouksen ohella järjestön tärkeimpiin toimijoihin kuuluu ministerikomitea.

Tärkeä toimija neuvoston yhteydessä on Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT), joka valvoo Euroopan ihmisoikeussopimuksen noudattamista.

Euroopan neuvosto ja Euroopan unioni sekoittuvat helposti toisiinsa. Molempien tunnuksena on sama tähtilippu ja hymni. Järjestön toimipaikka on Strasbourgissa EU-parlamentin naapurissa.

STT

Kuvat: