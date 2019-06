Eurooppa kärvistelee kohta kuumuudessa – Ranska varoittaa lämpöhalvauksista, Saksa odottaa lämpöennätystä

Euroopassa lämpöennätysten uskotaan rikkoutuvan monin paikoin myöhemmin tällä viikolla.

Meteorologien mukaan maanantaina alkaneeseen lämpöaaltoon on syynä Eurooppaan Saharasta puhaltava paahtava ilma. Lämpötilojen odotetaan kohoavan yli 40 asteeseen laajoilla alueilla ympäri maanosaa.

Ranskassa viranomaiset ovat varoittaneet ihmisiä lämpöhalvauksen riskistä ja muistuttaneet nesteytyksen tärkeydestä etenkin lapsilla sekä vanhuksilla.

– Olen huolissani ihmisistä, jotka aliarvioivat tätä, jotka jatkavat urheilua entiseen tapaan tai pysyvät ulkona auringossa, Ranskan terveysministeri Agnes Buzyn sanoi maanantaina.

– Tämä vaikuttaa meihin kaikkiin, kukaan ei ole teräsmies tämän äärimmäisen lämmön suhteen, jota tulemme näkemään torstaina ja perjantaina.

Ranskan ilmatieteellisen laitoksen meteorologi Emmanuel Demaelin mukaan viimeksi vastaavia lämpötiloja on koettu yhtä aikaisin kesällä vuonna 1947.

Hän uskoo, että loppuviikolla rikkoutuu ainakin kesäkuun lämpöennätys ja joillakin paikoilla mahdollisesti kaikkien aikojen lämpöennätys.

Pariisissa viranomaiset ovat luvanneet avata julkisiin rakennuksiin yleisöä varten erityisiä ”viileitä huoneita”, pystyttää tilapäisiä vesilähteitä, sekä jättää kaupungin puistot lukitsematta yöaikaan.

Skandinaviassa luvassa tukalankosteita öitä

Espanjassa lämpötilan odotetaan nousevan usein paikoin yli 42 asteeseen ja lämpöaalto on aiheuttanut palovarotuksia muun muassa Aragoniassa ja Navarrossa.

Saksassa meteorologit uskovat kesäkuun lämpöennätyksen, 38,2 astetta, rikkoutuvan. Lämpöennätys mitattiin vuonna 1947 Frankfurtissa.

– Lämpö voi nousta 39 asteeseen, joissain paikoin jopa 40 asteeseen, meteorologi Sabine Krueger ennusti maanantaina.

Kaikkein lämpimintä on maan lounaisosissa.

Lämmintä piisaa myös Skandinaviassa, jossa lämpötilojen Tanskan eteläosassa ja Ruotsissa odotetaan kipuavan noin 30 asteeseen tiistaista alkaen. Tätäkin lämpimämpää on meteorologien mukaan odotettavissa torstaista alkaen ja korkean ilmankosteuden odotetaan tekevän olosuhteista entistä tukalammat, etenkin yöllä.

STT

