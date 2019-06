Expressen: Linköpingin räjähdys saattoi olla kohdistettu moottoripyöräjengin johtajaan

Ruotsalaisen Linköpingin eilinen räjähdys saattoi olla isku moottoripyöräjengin johtajaa vastaan, kertoo ruotsalainen Expressen.

Kohteena on voinut lehden tietojen mukaan olla No Surrender -moottoripyöräjengin johtoasemassa oleva 29-vuotias mies. Tutkinnanjohtaja kertoi Expressenille, että tämä on yksi mahdollinen teoria, mutta ei ainut.

Ainakin 20 ihmistä sai lieviä vammoja perjantaiaamuna tapahtuneessa räjähdyksessä. Poliisin mukaan räjähdyksen syynä oli kerrostalon ulkopuolelle laitettu räjähdysaine.

Poliisin tuoreesta teoriasta kertoi Suomessa aiemmin muun muassa Helsingin Sanomat.

https://www.expressen.se/nyheter/sparen-efter-sprangdadet-flera-intressenter-i-huset/

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006134521.html

STT

Kuvat: