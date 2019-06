Ferrarin rengashuolet ovat entisellään – Mercedekset uhkaavat karata muilta myös Montrealissa

Suurin toivein MM-kauteen startannut Ferrarin F1-talli tunnustaa Mercedeksen etumatkan. Alkukaudesta rakennetut kehitysosat eivät kohentaneet tallin kilpailukykyä Mercedekseen verrattuna, eikä tallipäällikkö Mattia Binotto rohkene odottaa merkittävää kehitysloikkaa jatkossakaan.

Binotto paljasti maanantaina Autosportille, ettei Ferrareihin ole lähiaikoina tulossa isoja muutoksia.

– Tiedämme, ettemme ole tällä hetkellä riittävän kilpailukykyisiä, eikä autoihimme ole tulossa mitään merkittävää kehityspakettia, Binotto kertoi.

Ferrarin ongelmat johtuvat aerodynamiikasta. Autoista puuttuu kaarrepitoa, minkä seurauksensa renkaiden lämpötilat jäävät liian alhaisiksi varsinkin viileämmällä kelillä. Ongelmaa on yritetty ratkoa onnistumatta koko alkukausi.

MM-sarjan seitsemäs kilpailu ajetaan sunnuntaina Montrealissa.

– En usko, että keksisimme pulmiimme mitään ihmeratkaisua Kanadassa, vaikka rata saattaa sopia autoillemme edellisiä kilpailuja paremmin, Binotto ennusti.

Hopeanuolet ovat pahasti karussa

Ferrareiden suoravauhti on ollut alkukaudesta hyvä, ja talli pääsee hyödyntämään sitä Montrealin radan pitkillä suorilla. Alkukaudesta viisi kaksoisvoittoa Mercedekselle ajaneet Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas lähtevät silti kilpailuun suosikkeina.

– Mercedeksellä on edelleen paras auto. He ovat edellämme, mutta ero meihin voi olla pienempi kuin edellisissä kisoissa, Binotto jatkoi.

Hamilton johtaa MM-sarjaa 137 pisteellä, ja Bottas on 120 pisteellä toisena. Kolmantena olevalla Ferrarin Sebastian Vettelillä on 82 ja tallin toisella kuljettajalla Charles Leclercillä 57 pistettä.

Mercedes on valmistajien sarjan kärjessä 257 pisteellä. Ferrarilla on koossa 139 ja Red Bullilla 110 pistettä.

https://www.autosport.com/f1/news/143840/ferrari-not-expecting-improvements-in-near-future

STT

Kuvat: