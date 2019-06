Fiva löi Danko Koncarille 110 miljoonan sakon ostotarjouksen laiminlyönnistä

Finanssivalvonta on tuominnut Danko Koncarin maksamaan 110 miljoonan euron maksun. Kyse on aiemmin määrätyn uhkasakon kertyneistä lisäeristä, koska Koncar ei ole noudattanut määräystä tehdä julkinen ostotarjous Afarak Group Oyj:stä. Uhkasakon 40 miljoonan peruserä oli tuomittu maksettavaksi viime heinäkuussa.

Kroatialainen Koncar on mineraaleja jalostavan erikoismetalliyhtiö Afarak Groupin eli entisen Ruukki Groupin ex-toimitusjohtaja. Helsingin hallinto-oikeus katsoi maaliskuussa Finanssivalvonnan tavoin, että Koncarilla on Afarak-yhtiössä sellainen määräysvalta, joka velvoittaa tekemään ostotarjouksen muista osakkeista. Koncar on hakenut asiassa valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

