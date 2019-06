FT: Google varoittaa Huawei-kiellon riskeistä USA:n kansalliselle turvallisuudelle

Teknologiayhtiö Google on varoittanut presidentti Donald Trumpin hallintoa, että kiinalaista Huaweita koskevat vientirajoitukset voivat aiheuttaa riskejä Yhdysvaltojen kansalliselle turvallisuudelle, kertoo talouslehti Financial Times (FT).

Googlen johtajat ovat vaatineet Yhdysvaltojen viranomaisia myöntämään yhtiölle vapautuksen kiellosta toimittaa teknologiaa Huaweille, FT kertoo lähteidensä tietoihin perustuen.

Yhdysvallat on turvallisuussyihin vedoten asettanut Huawein kieltolistalle, joka estää sitä ostamasta yhdysvaltalaista teknologiaa ilman erillistä hyväksyntää. Kiellon voimaantuloa on kuitenkin lykätty elokuun puoliväliin, jotta Huawei ja sen kumppanit ehtivät sopeutua määräykseen.

Jos Google ei saisi päivittää Android-käyttöjärjestelmäänsä Huawein puhelimissa, saattaisi kiinalaisyhtiö ryhtyä kehittämään omaa versiotaan ohjelmistosta. Googlen mukaan Huawein muokkaama Android-versio olisi nykyistä alttiimpi hakkeroinnille, FT kirjoittaa lähteisiinsä viitaten.

Lehden mukaan Googlen johtajat ovat viime viikkoina olleet yhteydessä Yhdysvaltojen kauppaministeriöön ja pyytäneet joko uutta lykkäystä kiellon voimaantuloon tai vapautusta kiellosta.

Maailman puhelinmarkkinoita hallitseva Android on avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmä, joten Huawei voisi käyttää jatkossakin sen julkista versiota. Jos kielto toteutuu, ei tuleviin Huawei-puhelimiin voisi saada esimerkiksi Gmail-sähköpostisovellusta, Googlen karttoja tai sovelluskauppa Playta.

Yhdysvallat syyttää teknologiajätti Huaweita vakoilusta Kiinan puolesta, minkä yhtiö kiistää. Kiina puolestaan syyttää Yhdysvaltoja kiusanteosta ja on esittänyt sille virallisen vastalauseen Huawein kohtelusta.

