Golden State Warriors tasoitti voitot NBA:n finaalisarjassa

Golden State Warriors on tasoittanut voitot koripalloliiga NBA:n finaalisarjassa. Joukkue voitti Toronto Raptorsin vieraskentällä 109-104. Molemmilla on nyt yksi voitto, ja mestaruuteen vaaditaan neljä voittoa.

Ottelun loppupuolisko oli Warriorsin hallintaa, ja joukkue kävi enimmillään 12 pisteen johdossa kolmannella neljänneksellä.

Golden State pelasi ilman tähtipelaajaansa Kevin Durantia, joka on sivussa pohjevamman takia. Joukkueen paras pistemies oli Klay Thompson 25 pisteellä. Warriorsin pelinjohtaja Stephen Curry heitti 23 pistettä, ja Draymond Green ylsi 17 pisteeseen.

Toronton laitahyökkääjä Kahwi Leonard urakoi ottelussa 34 pistettä ja kahmi 14 levypalloa. Toronton muista pelaajistaPascal Siakam, Kyle Lowry ja Fred VanVleet ylsivät kaksinumeroiseen pistetulokseen.

Golden State on hallitseva mestari ja finaalisarjan ennakkosuosikki, ja se tavoittelee neljättä mestaruuttaan viiden kauden sisään. Finaalisarjan ensimmäisessä ottelussa ennakkosuosikki kuitenkin taipui Torontolle pistein 109-118.

STT

