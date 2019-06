Guardian: Poliisi hälytettiin Boris Johnsonin kotiin äänekkään riitelyn takia

Britanniassa poliisi hälytettiin johtavan pääministeriehdokkaan Boris Johnsonin kotiin perjantain vastaisena yönä äänekkään riitelyn takia, kertoo Guardian. Naapuri kertoi lehdelle hälyttäneensä poliisin kuultuaan seinän takaa huutoa, kiljumista ja isoa pauketta.

Johnson asuu yhdessä naisystävänsä Carrie Symondsin kanssa. Guardianin mukaan naapuri tallensi ääniä nauhalle, jossa kuuluu vihaista huutoa pariskunnan välillä ennen äänekästä pamausta. Naapuri epäili äänen johtuneen lautasten särkymisestä.

Symondsin kuultiin huutavan Johnsonille, että ”päästä irti minusta” ja ” painu ulos asunnostani”. Johnsonin puolestaan kuultiin kiroavan ja vaativan, ettei Symonds koske hänen tietokoneeseensa.

Naapuri kertoi koputtaneensa naapurin oveen, muttei saanut vastausta.

Poliisi: Asukkaat olivat kunnossa

Poliisi kommentoi asiaa lyhyessä tiedotteessa, jossa se kertoi keskustelleensa asukkaiden kanssa, mutta he olivat kunnossa.

– Poliisi ei havainnut rikoksia tai huolenaiheita, eikä poliisille aiheutunut tehtävää paikalla, tiedotteessa todetaan.

Hälytys asuntoon tuli hieman ennen puoli yhtä yöllä.

Johnsonin toimisto ei vastannut lehden kyselyihin.

Johnson erosi viime vuonna vaimostaan ja on sittemmin esiintynyt yhdessä Symondsin kanssa. Guardianin mukaan pariskunta muutti yhteen hiljattain.

Symonds oli mukana avaamassa Johnsonin pääministerikampanjaa aiemmin tässä kuussa.

Lontoon entinen pormestari ja ex-ulkoministeri Johnson on Britannian pääministeriehdokkaiden välisessä kisassa loppusuoralla nykyisen ulkoministerin Jeremy Huntin kanssa. Kovan brexit-linjan kannattajana tunnetuksi tullut Johnson on johtanut kilpaa kaikissa konservatiivikansanedustajien äänestyksissä. Lopullisen tuloksen määrää puolueen jäsenistö.

