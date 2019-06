Hachiko de Veluwe kohosi Suur-Hollolan tähdeksi

Vasta 11. kerran kilpavaljaat urallaan selkäänsä pukenut 5-vuotias ruuna Hachiko de Veluwe kohosi Suur-Hollola-ajon juhlituksi hevossankariksi Lahden Jokimaan raviradalla.

Lars Ingman Oy:n omistama Hachiko de Veluwe juoksi Jorma Kontiolle historiallisen 11. voiton Suur-Hollola-ajossa. Kontio itse lähestyy kovaa vauhtia jo uransa 11 000:tta voittoaan.

Ikinuori menestysajaja Kontio, 65, ajaa kilpaa päivästä toiseen ja osaa syttyä huippuhevosista ja huippuraviurheilusta aina uudelleen. Lahdessa hän kiitteli omaa voittajahevostaan ja ennusti sen pystyvän tänä vuonna vielä 10-alkuiseen tulokseen. Timo Nurmoksen valmentaman voittajan tulos Lahdessa oli 11,6a/2140m.

Kontio kohotti kiitoksen sanat myös voittajan rinnalla pitkään sisukkaasti töitä tehneelle, niukasti toiseksi jääneelle Ranch Kellylle, jolla Hannu Torvinen puolusti viime vuotista täysosumaa viimeisille senteille asti.

Kilpailun dramaattisin tappio nähtiin Cameron Evon laukattua suoran puolivälissä, juuri kun se oli parhaalla kirivauhdillaan pääsemässä ohi kärkikaksikosta.

– Tämän jälkeen kestää kyllä koota itseään, siksi syvältä tappio nyt kirpaisee, Olli Koivunen tulkitsi tunteitaan tuoreeltaan. Iivo Niskasen, Jethro Rostedtin, Arvo Ylitalon ja Kari Lähdekorven omistama hevonen tuli hylättyä loppusuoran laukasta. Suur-Hollola-ajon ykköspalkinto on 120 000 euroa.

Kolmannen palkinnon juoksi näin raviurheilumme nouseviin nimiin kuuluva Atupem Santtu Raitalan ja valmentaja Antero Tupamäen iloksi.

Lapsenmielinen hevonen

Kylmäveristen Suur-Hollolassa voittajaa Pyörylän Paronia kuvailtiin lapsenmieliseksi hevoseksi. Taustajoukkojen mukaan se voi keksiä kesken kilpailun lähes mitä tahansa yllättävää. Sunnuntaina kaikki sujui kuitenkin sille optimaalisesti ja niin ajaja Mika Forss ja valmentaja Leo Mönttinen saivat juhlistaa voittoa.

– Hevosmieselämäni suurin päivä voittaa Suur-Hollola-ajo, lahtelaisvalmentaja Mönttinen kiteytti.

Janne Soronen piti paalulta lähteneellä Vixuksella hurjaa 22,5-vauhtia kärjessä ja niin ravikuningas Costello, Tähen-Toivomus ja monet muut 20 metrin takamatkalta lähteneet jäivät armottoman kauaksi.

Vixuksen taakse liimautui Mika Forss Pyörylän Paronilla, jolle taktiikka sopi loistavasti. Ruuna innostui loppusuoralla ohitukseen ja pystyi pitämään Vixuksen niukasti takanaan maaliin asti.

Ikäluokkalähdöt alkoivat Santtu Raitalan menestyksellä. Hän ajoi vuoden 101. ja 102. voittonsa 3-vuotiaiden Hambo-kilpailuissa.

Oriiden ja ruunien pelin ratkaisi hyvällä ravityylillään huomiota herättänyt Battle Jack. Sen omistavat lahtelaiset raviharrastajat Alatorin Inkkarit. Kimpan nimi tuli heidän ensimmäisen hevosen Apache Kempin innoittamana. Battle Jack ratkaisi voiton kovalla loppuspurtilla viimeisellä 100 metrillä, se vei Raitalan ajokin ohi kilpailua siihen asti johtaneen ja jo varmalta voittajalta näyttäneen Sahara Payoten.

Tammahambossa Raitala sai ajokikseen ennakkosuosikin, ME-tamma Edwina Ordenin. Hän varmisti jo aikaisin tammalle johtopaikan siirtymällä Arctic Emman edelle. Järjestys säilyi maaliin asti, kun Janne Korven ajama Arctic Emma jäi kymmenyksellä Tanja Goman-Niemisen valmentamalle voittajalle.

Nelivuotiaiden kilpailussa yleisö näki yhden suomalaisen raviurheilun aarteista Graceful Swampin. Hevosen juoksua on nautinto katsoa ja voidaan todeta, että ravihevonen tulee kilpailu kilpailulta aina vain paremmaksi. Erkki-Pekka Mäkinen jatkaa kautta 4-vuotiskilpailuiden merkeissä. Syksyllä hevosta odottaa derby ja myöhemmin eurooppalaisille avoin UET Grand Prix Vermossa.

Anne Kankaan valmentama ja Jukka Torvisen ajama tamma Peanuts on tehnyt ilahduttavan paluun viime syksyn loukkaantumisen jälkeen. Best Princess -kilpailu oli sille vuoden kolmas ja samalla kolmas voitto.

