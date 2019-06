Halla-aho Kultarannassa: Eivät kansallismieliset katoa odottelemalla mihinkään

Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon mukaan kansallismielisten puolueiden nousu Euroopassa ja maailmalla on luultua pysyvämpi ilmiö. Kultaranta-keskusteluissa esiintyneen Halla-ahon mukaan nykyään ajatellaan virheellisesti, että kyseessä on vain poikkeama normaalista kehityksestä, joka poistuu kunhan tarpeeksi monet vaalit odotellaan.

Halla-ahon mukaan poliittinen päätöksenteko on vaarassa muuttua entistä vaikeammaksi, jos nykyistä ajattelutapaa ei muuteta. Hän myös arvosteli epätervettä vastakkainasettelua, jossa osa vaaleissa valituista poliittisista päättäjistä ja sitä kautta myös heidän äänestäjäkuntansa demonisoidaan.

