Halla-aho linjapuheessaan: Olemme pääoppositiopuolue, tehtävämme ei ole räksyttää kaikesta

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ilmoitti linjapuheessaan sunnuntaina perussuomalaisten olevan pääoppositiopuolue. Hän opasti omiaan painottamalla, että siksi puolueen tehtävä ei ole räksyttää kaikesta, vaan nostaa esiin epäkohtia ja virheitä, joita hallitus tekee.

Perussuomalaisten 13. puoluekokous päättyi sunnuntaina Tampereella jatkokaudelle valitun puheenjohtajan puheeseen puolueen suunnasta.

– Me emme ole populistinen puolue, Halla-aho linjasi.

”Tällä linjalla syytä jatkaa”

Hän kehui perussuomalaisten onnistuneen kuitenkin puhuttelemaan kansan laajoja joukkoja.

– Olemme onnistuneet löytämään asioihin sellaisia lähestymistapoja, joissa yhdistyvät erilaisten väestöryhmien intressit.

Tällä linjalla on syytä jatkaa, Halla-aho sanoi ja varoitti, ettei perussuomalaisten ole syytä kaivautua syviin poteroihin kysymyksissä, jotka jakavat kannattajia. Hänen mukaansa erilaisia näkemyksiä on esimerkiksi EU-kriittisyyden syvyydestä, ulko- ja turvallisuuspolitiikasta sekä työmarkkinakysymyksistä.

– Sitäkin voimallisemmin meidän tulee pureutua niihin teemoihin, jotka yhdistävät erilaisia perussuomalaisia.

Tällaisia ovat hänen mukaansa esimerkiksi maahanmuutto ja huono-osaisten puolella oleminen. Hän vertasi ajan ilmapiiriä kylmän sodan aikaan, jolloin Neuvostoliiton arvosteleminen oli sosiaalisesti paheksuttavaa ja siitä saattoi joutua poliittiseen paitsioon.

– Tänä päivänä Suomessa ja länsimaissa laajemminkin maahanmuutosta, islamista, seksuaalivähemmistöistä ja Euroopan unionista on tullut uusi Neuvostoliitto, Halla-aho sanoi ja sai aplodit.

Hän toisti myös aiemman esityksensä, jonka mukaan sananvapautta koskevaa lainsäädäntöä tulisi korjata.

Sivallus omillekin

Halla-aho sivalsi puheessaan hiukan puoluekokousväkeäkin vastauksena sen kritiikkiin, jonka mukaan vanhoja huonoja toimintatapoja ei ole vielä muutettu. Hän muistutti, että edellinen puoluekokous kaatoi aiemman sääntöuudistusyrityksen vuonna 2017.

– Puoluetoimiston ihmisillä on ollut riittävästi tekemistä, eikä edellinen puoluekokous antanut kovinkaan selkeitä evästyksiä jatkovalmistelulle, kun aiempi sääntöuudistusyritys kaatui.

Nyt Halla-aho toivoo, että kahden vuoden kuluttua puoluekokouksessa olisi valmisteltuna sääntöuudistus, joka kelpaa.

– Tosiasia on, että säännöt ovat joiltakin osin vanhentuneet, eivätkä ne sovellu näin suuren puolueen pyörittämiseen. Hyviä esimerkkejä ovat puoluevaltuuston valintatapa, josta nytkin syntyi keskustelua, ja puoluehallituksen koostumus ja edustavuus.

– Katsonkin toiveikkaasti uuteen puoluesihteeriin Simo Grönroosiin. Aikaa on elokuun loppuun asti

Puheenjohtajan mukaan runsaasti kehitettävää on vielä organisaation toiminnassa, tiedonkulussa, vuorovaikutuksessa ja vuoropuhelussa.

”Ehdokkaat suhmuroidaan suljetuin ovin”

Kokouksessa yksi jäsen piti puheenvuoron, jossa hän vaati, että puolue alkaa noudattaa välittömästi omia sääntöjään tai aloittaa sääntömuutosprosessin, joka laaditaan avoimesti ja kansainvaltaisesti.

Perussuomalaisten säännöissä todetaan, että puoluevaltuuston jäsenet valitaan puoluekokouksessa enemmistön vaalitapaa noudattaen yhdellä kertaa toimitettavassa vaalissa, jossa puoluekokouksen äänioikeutettu henkilöjäsen voi antaa yhden äänen valitsemalleen ehdokkaalle.

– Tilanne on kuitenkin käytännössä se, että suurimmassa osassa piirejä ehdokkaat suhmuroidaan suljetuin ovin jäsendemokratiaa halveksuen ja puoluekokouksen tulijalla ei ole tietoa, keitä tehtäviin ollaan valitsemassa, puheenvuoron pitänyt Toni Saarinen kiukkusi.

Puoluevaltuusto valitsee puoluehallituksen ja päättää esimerkiksi puolueen osallistumisesta hallitukseen yhdessä eduskuntaryhmän ja puoluehallituksen kanssa.

Piirien laatima lista voitti

Halla-ahon mukaan puolueessa on ollut tapana, että puoluevaltuustovaali suoritetaan listavaalina. Piirien kesken sovitaan paikkajako ja paikkojen kokonaismäärä ja piirit nimittävät omat ehdokkaansa näille paikoille. Ongelma on kuitenkin se, että siitä, miten piirit sen tekevät, ei säännöissä sanota mitään.

– Me emme voi ottaa kantaa siihen, miten yksittäiset piirit tämän ehdokasvalintansa tekevät. Mutta jos jäsenistö paikallisyhdistyksissä kokee, että prosessissa ei noudateta hyviä menettelytapoja tai jäsendemokratiaa, johtopäätökset pitäisi tehdä yleiskokouksessa, jossa valitaan piirille johto, Halla-aho sanoi.

Puoluekokouksessa esitettiin muutoksia Etelä-Savon piirin laatimaan listaan. Äänestyksessä piirien laatima lista voitti vaalin.

