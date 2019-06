Hämäräbisneksen kirkastajat – Jarkko Anttila ja Nisse Huttunen perustivat agenttitoimiston, jonka tavoitteena on toimia suomalaisen perusluonteen mukaisesti: ahkerasti ja rehellisesti

Yksi modernin jalkapallon suurimmista vitsauksista – ainakin seurojen mukaan – on paikoin hallitsemattomaksi rönsyillyt agenttibisnes.

Niin sanotussa isossa maailmassa agentit neuvottelevat ja junailevat nuorukaisten puolesta kymmenien, jopa satojen miljoonien eurojen siirtoja ja sopimuksia. Näistä agentit lohkaisevat tuhdin siivun taskuunsa. Pelkästään jalkapallossa agentit tienaavat vuositasolla siirtojen yhteydessä jopa miljardi euroa vuodessa. Euroopan jalkapalloliiton UEFA:n mukaan pelaaja-agenttien palkkiot olivat vuosina 2013–2017 peräti 13 prosenttia siirtosummista.

Suomessa miljoonaluokan siirrot ovat harvinaisia, otsikoihin päästään jo kuusinumeroisella siirtosummalla. Ylipäätään koko agenttibisnes meillä on huomattavasti raadollisempaa, mutta silti suurelta osin villiä.

Puolitoista vuotta sitten Salon kunnallispolitiikasta ja kulttuurielämästä tuttu Jarkko Anttila päätti hypätä mukaan agenttibisnekseen. Anttila ymmärsi toimintaympäristön haastavuuden ja muisti, että samasta kaupungista löytyy yksi maailman johtavista lentopalloagenteista, Nisse Huttunen.

Huttusen ”tallissa” on kymmeniä huippupelaajia, kuten puolalainen Bartosz Kurek, venäläinen Dimitri Muserski, suomalaishuiput Lauri Kerminen ja Olli-Pekka Ojansivu sekä salolaislähtöiset liberot Jesse Mäntylä ja Niklas Breilin.

– Otin Nisseen yhteyttä ja kysyin, että mitä jos kokeiltaisiin tällaista, Anttila muistelee.

– Olin alkuun skeptinen, sillä olen pelannut jalkapalloa viimeksi 15-vuotiaana. Kun tarkasteli asioita paremmin ja vertasin jalkapalloa ja lentopalloa, niin huomasin nopeasti, että jos lentopallossa ovat asiat sekaisin, niin jalkapallossa ne vasta ovat, Huttunen hymähtää.

– Lisäksi lentopallossa siirtoaika on maalis-toukokuussa ja kesäksi hiljenee, kun taas jalkapallossa kesällä on siirtoikkuna auki.

Niinpä syntyi agenttiyritys ” 2 Goals ”, jolla on tällä hetkellä 13 asiakasta. Kakkosessa pelaavasta SalPasta Anttilan ja Huttusen talliin kuuluvat muun muassa Elmo Heinonen, Gentrit Kovaqi ja tuore hankinta Luiyi Laguerre. Lisäksi asiakkaista Ykkösessä pelaavilla maalivahdeilla Santeri Aaltosella (Haka) ja Anton Lepolalla (TPS) ja Ville Sepällä (Jaro) on SalPa-tausta, kuten myös Veikkausliigaa RoPSissa pelaavalla Atte Sihvosella. Liigapelaajista talliin kuuluu myös TPS-kasvatti Riku Sjöroos, joka pelaa IFK Mariehamnissa.

– Kun aloitimme tämän puolitoista vuotta sitten, niin kaikki suomalaiseen jalkapalloon liittynyt oli negatiivista. Se oli meille ideaalitilanne. Nyt vire on taas positiivinen, väkeä käy katsomossa ja laji kiinnostaa, Huttunen kertoo viitaten Huuhkajien viime aikojen menestykseen.

Suomalaisen jalkapallon rahaton realismi on tullut nopeasti tutuksi Anttilalle ja Huttuselle.

– Suomessa on muutama seura, jotka hoitavat asiat erittäin hyvin. Sitten löytyy paljon seuroja, jotka tarvitsevat enemmän tai vähemmän apuja. Resurssi- ja henkilöstöpula on ilmeinen, mikä näkyy etenkin pelaajascouttauksessa.

Suomalaiselle jalkapallolle tyypillistä on runsas ulkomaalaisten testipelaajien määrä. Anttilan mukaan ennätys on 33 ulkomaalaista testipelaajaa samassa seurassa talvikauden aikana. Seuroille tarjotaan sähköpostitse satoja pelaajia, eikä monessa seurassa ole selkeää systeemiä, miten pelaajia poimitaan tai keneen agenttiin kannattaa luottaa.

– Se kertoo siitä, ettei tiedetä, mitä tehdään, Huttunen huomauttaa.

– Suomen kaltaisiin pieniin futismaihin tarjotaan enemmän paskaa kuin priimaa. Yksi syy tähän on se, että Suomen sarjoja pelataan eri aikaan kuin muualla Euroopassa. Tänne on helppo sylkeä kaikki.

Lisäksi ulkomaalaispelaajat tulevat Suomeen usein omalla kustannuksella, ja heille maksetaan testijaksosta mitätön korvaus.

– Emme me ole matkatoimisto, joka maksaa kaikki kulut. Pyrimme scouttaamaan pelaajat riittävän hyvin ennen kuin tarjoamme heitä, Anttila kertoo.

– Suomen junnumaajoukkueiden ulkopuolelta, esimerkiksi Kakkosesta, löytyy paljon hyviä pelaajia, jotka voisivat pelata ylempänä, Anttila muistuttaa ja antaa esimerkiksi SalPan Jami Siirtolan.

Jo toteutunut esimerkki on Atte Sihvonen, joka pelasi vuonna 2016 Kolmosta Maskussa, vuonna 2017 Kakkosta SalPassa ja vuonna 2018 Ykköstä EIFissä, kunnes sai siirron Veikkausliigaan ja RoPSiin.

2 Goals aikookin erottua rönsyilevästä ja paikoin epärehellisestä massasta tarjoamalla selkeyttä ja rehellisyyttä. Huttusen kokemus ja kontaktit sekä Anttilan aktiivisuus ovat hyvä lähtökohta. Esimerkkinä aktiivisuudesta: 10 600 lähetettyä ja 11 700 vastaanotettua Whatsapp-viestiä viimeisten 70 päivän aikana!

– Pitää muistaa, että monessa seurassa on sekä lentopallo- että jalkapallotoimintaa. Seuran presidenttikin voi olla molemmissa lajeissa sama, Huttunen kertoo ja antaa tuoreen esimerkin Turkista.

– Kävin Turkissa tutustumassa muutamaan jalkapalloakatemiaan. Ensin en päässyt edes sisälle, mutta lentopallon kautta luotujen suhteiden kautta he vakuuttuivat, että olen ”ok”.

Agentin työ ole pelkkää pelaajien ja seurojen kisuttelua tai sopimusten viilausta rahallisesti mahdollisimman suureksi. Agentti on pelaajaa varten eikä toisinpäin.

– Niin, no olen viime aikoina hoitanut esimerkiksi ”Luigin” (Laguerre) koulu- ja ravintoasioita, Anttila kertoo asiakkaastaan, joka siirtyi viime viikolla SalPaan.

Ja jos Huttunen onnistui luomaan menestyvän agentuurin lentopallossa, miksi ei sama onnistuisi jalkapallossa?

– Sitä on kysytty, että miten minulla voi olla asiakkaana Venäjän ja Puolan huippupelaajia? No miksi ei, Huttunen tykittää vastapalloon.

– Miksi jollain pitsanpaistajalla on huippupelaajia, Huttunen kysyy viitaten italialais-hollantilaiseen Mino Raiolaan, jolla riittää huippuasiakkaita Zlatanista Pogbaan.

Tie menestyväksi agenttitoimistoksi on joka tapauksessa pitkä. Tarvitaan asiakkaita, joille on osoitettava luottamusta ja jotka levittävät hyviä sanoja eteenpäin.

– Se on selvää, ettei tätä voi pelkästään Suomessa pyörittää. Täällä ei ole riittävästi rahaa, Huttunen alleviivaa.

Mutta Suomessa ja suomalaisissa on rehellisyyttä ja luotettavuutta.

– Suomalaisen perusluonne soveltuu hyvin tähän bisnekseen.

– Aika näyttää, pääsemmekö eteenpäin. Mutta kyllä tätä kannattaa yrittää, Huttunen vakuuttaa ja lähtee Anttilan kanssa kyselemään asiakkaan kuulumisia.