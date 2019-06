Haukiputaan poliisivankilassa ilmeni vakavia puutteita

Oulun poliisilaitoksen Haukiputaan poliisivankilassa on havaittu vakavia puutteita. Epäkohdat ilmenivät, kun oikeusasiamiehen kanslia suoritti ennalta ilmoittamattoman tarkastuksen poliisivankilaan huhtikuussa.

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen piti hyvin ongelmallisena sitä, että vapautensa menettäneiden säilytys on järjestetty monelta osin epätyydyttävillä ja jopa lainvastaisilla väliaikaisratkaisuilla vuosikausien ajan.

Haukiputaan poliisiaseman säilytystiloina on käytetty muun muassa vuonna 2009 käytöstä poistettuja tiloja. Lisäksi vapautensa menettäneet kuljetetaan väliaikaiseen, moduulitilassa sijaitsevaan säilytyspaikkaan avoimen pihan läpi. Sieltä on suora näköyhteys viereisiin omakotitaloihin.

STT

Kuvat: