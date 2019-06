Heiluhännillä menee hyvin taajamissa

Utelias ja kokeilunhaluinen. Näin kuvailee Turun yliopiston konservaattori Ari Karhilahti oravaa, joka hänen mukaansa pärjää hyvin siitä huolimatta, että sitä on nähty viime vuosina metsissä villinä yhä vähemmän.

– Kyllä orava paikkansa löytää, hän sanoo.

Oravat ovatkin menestyneet ihmisten lähellä taajamissa. Se on päässyt aikoinaan jopa Helsingin nimikkoeläimeksi.

Karhilahti muistuttaa, että luonnossa elävät oravat ovat täysin riippuvaisia kuusen käpysadosta. Kuusen käpysadon on todettu myös Tytti Turkian taannoisessa väitöstutkimuksessa vaikuttavan eniten oravakantoihin.

Luonnonvarakeskuksen (Luken) mukaan kuusi ei ole kukkinut hyvin useaan vuoteen. Luke tiedotti kuitenkin tänä keväänä, että kuusi kukkii nyt hyvin ja odotettavissa on hyvä käpyvuosi.

Tämä tietänee helpotusta villien oravien usean vuoden ravintopulaan, mutta vain siellä, missä on isoja kuusia. Karhilahti sanoo, että oravan kannalta parhaat kuuset ovat myös niitä, joita on viime aikoina hakattu paljon.

Kanta ei hänen mukaansa muutenkaan vahvistu äkkiä.

– Tarvitaan kaksi, kolme hyvää käpyvuotta, hän sanoo.

Karhilahti sanoo, että oravakannat ovat vaihdelleet kautta aikojen, mikä näkyy vanhoissa tilastoissa ajoilta, jolloin oravannahoista maksettiin korvaus.

Karhilahti sanoo, että heikoimpina vuosina saalis saattoi olla 50 000 – 60 000. Hyvinä vuosina saalis nousi yli miljoonan.

Oravaa on tosin aikoinaan metsästetty niin paljon, että metsästystä jouduttiin rajoittamaan.

Suomen Riistakeskuksen mukaan oravia saatettiin metsästää jopa miljoonia huippuvuosina. Nykyisin saalis on Riistakeskuksen mukaan 3 000 – 10 000.

Oravan metsästysaika on 1.11. – 28.2.2019 koko maassa eli sillä on nyt rauhoitusaika.

Mahdollista metsästystä, mutta etenkin petoja ajatellen orava on tehnyt nahkansa kannalta viisaan päätöksen siirtyessään taajamiin. Siellä on vähän petoja, mutta Karhilahden mukaan tähän on tulossa muutos, joka näkyy jo nyt.

– Oravat ovat tuoneet kaupunkeihin tullessaan näädät, hän sanoo.

Toinen oravan kannalta vaarallinen peto on kanahaukka. Karhilahti sanoo, että Turun suurimmalla hautausmaalla on runsaasti oravia, mutta myös kanahaukka, joka harventaa oravakantaa.

Ihmisasutusten lähellä oravia vainoavat myös vapaina kulkevat kissat.

Lisäksi heiluhäntiä kuolee liikenteessä.

Muuten taajamien asukilla menee hyvin, sillä ruokaa on yllin kyllin eikä orava nirsoile, vaikka se luonnossa mieluiten nakertaisi kuusenkävyistä siemeniä.

Ihmisten runsaskätinen lintujen ruokinta maistuu oraville, mistä Karhilahti tietää osan ihmisistä suivaantuneen oraviin.

– Orava jakaa mielipiteitä, hän tietää.

Karhilahti sanoo, että oravat halutaan poistaa, kun ne vievät linnuille tarkoitetut ruuat ja karkottavat samalla lintuja.

Puistometsistä ja eteläisen Suomen vehmaista tammimetsistä oravat löytävät myös mieluisaa ruokaa, tammenterhoja.

Karhilahti sanoo, että orava onkin närhen ohella tärkeä tammenterhojen ja sitä myötä koko kasvin levittäjä. Myös metsähiiret kuljettavat jonkin verran terhoja uusille kasvualueille.

Karhilahti sanoo, että orava tekee runsaasti ruokakätköjä talven varalle. Kätköihin menevät tammenterhot, mutta myös esimerkiksi pähkinät.

– Oksien haaroihin orava jemmaa sieniä, hän sanoo.

Orava löytää vain osan kätköistään, joita tehdessään se on kuitenkin tarkka. Mikäli lähistöllä on muita oravia, kätkö täytyy tehdä ovelasti.

– Orava osaa hämätä. Se tekee valekätköjä, Karhilahti sanoo.

Heiluhännälle kelpaa hyvin monenlainen ruoka, myös linnun munat ja poikaset, mikä saattaa vihastuttaa ihmisiä.

Karhilahti sanoo, että jos mustarastas ja orava ovat samalla alueella, mustarastas jää häviölle.

Oravanpoikaset liikkeellä näihin aikoihin

Hyvinä vuosina oravat saavat Ari Karhilahden mukaan jopa kolme poikuetta, mikäli ravintotilanne on hyvä. Ensimmäiset oravanpoikaset syntyvät tällöin jo helmi- maaliskuun pakkasilla ja saavat ensimmäiseksi karvapeitteekseen harmaan talviturkin.

– Poikaset ovat syntyessään ihan karvattomia, Karhilahti selittää.

Toinen poikue syntyy huhti- toukokuussa ja poikasille kasvaa jo ruskea turkki. Myös lähes mustia valkovatsaisia oravia näkee. Niiden määrä on Karhilahden mukaan kasvanut parinkymmenen vuoden aikana.

Kevään poikasia näkee jo kesäkuussa liikkeellä, sillä emo imettää poikasia muutaman viikon, minkä jälkeen ne alkavat syödä kiinteää ravintoa emon esimerkkiä seuraten.

Karhilahti muistuttaa, että luonnossa hortoilevat pienetkin poikaset pitää jättää rauhaan, mikäli ei selvästi huomaa emon kuolleen.

Muuten emo kyllä huolehtii, jos poikanen on lähtenyt liian varhain karkuteille.

– Emo kantaa poikasen niskasta pesään, hän selittää.

Karhilahti sanoo, että oravia viedään joka vuosi turhaan eläinhoitolaan.

Muitakin luonnossa olevia eläinten poikasia otetaan turhaan talteen, vaikka ihmisiä informoidaan asiasta vuosittain.

Loukkaantunut tai selvästi emon hoivaa tarvitseva, mutta emon menettänyt eläin tarvitsee apua.

Muussa tapauksessa poikaset on syytä jättää rauhaan. Esimerkiksi rusakonpoikasia ei tarvitse auttaa, sillä emo on ”ripotellut” niitä tarkoituksella eri paikkoihin petojen vuoksi ja käy vain imettämässä.