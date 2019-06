Heinäluoma Rinteen komissaarivalinnasta: No hard feelings

SDP:n EU-komissaarivalinnassa hävinnyt Eero Heinäluoma toivoo, että Jutta Urpilainen saa salkun, jossa on todellisia mahdollisuuksia vaikuttaa. Painavaa salkkua on hänen mukaansa perinteisesti haettu talouden puolelta.

Toimittajia Brysselissä tavannut Heinäluoma onnitteli Urpilaista.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne kertoi eilen, että Suomesta esitetään komissaariksi Urpilaista, joka on puolueen entinen puheenjohtaja ja valtiovarainministeri. Rinteen mukaan Urpilaiselle tavoitellaan mahdollisimman raskasta salkkua.

Urpilainen arvioi itse STT:lle omaavansa vankkaa kokemusta esimerkiksi talouden, opetuksen ja ulkosuhteiden saralta.

EU-vaaleissa valitut Heinäluoma ja Miapetra Kumpula-Natri olivat myös kertoneet olevansa kiinnostuneita tehtävästä.

-Urpilainen on erinomaisen pätevä ja osaava. Hänestä tulee hyvä komissaari, Heinäluoma sanoo.

Heinäluoma sanoo, että hänen tavoitteenaan oli ensisijaisesti paikka Euroopan parlamentissa.

– En lähtenyt ehdokkaaksi europarlamenttiin sen takia, että tulisin komissaariksi. No hard feelings, voi sanoa.

Kumpula-Natri myöntää, että takki tuntuu tyhjältä kevään vaalikampanjoinnin jälkeen. Hän kertoo jutelleensa komissaarinpaikasta Rinteen kanssa.

– Nyt on vähän sellainen takki tyhjä -olo. Aika paljon olisi voinut tapahtua, jos olisi mennyt toisin ja nyt pitää hakea puhti viiden vuoden työhön tänne.

Pohjoismaiden demarit vahvoja huippukokouspöydässä

Lähiviikkoina EU-parlamentin poliittiset ryhmät neuvottelevat sisäisesti ja keskenään parlamentin vaikuttajanpaikoista. Valiokuntien puheenjohtajuudet ja varapuheenjohtajuudet ovat pienelle maalle harvinaista herkkua.

Kumpula-Natri jatkaisi mielellään teollisuusvaliokunnassa, jossa viime kaudella sivu suun mennyt valiokunnan koordinaattorin paikka kiinnostaisi häntä.

Demarimepit kannattavat komission puheenjohtajaksi Frans Timmermansia, joka oli vaalikamppailussa puolueryhmittymän ehdokas komission puheenjohtajaksi.

Nimitysvyyhtiin kuuluvat myös EU:n korkean edustajan, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan ja Euroopan keskuspankin pääjohtajan paikat.

Huippupaikkojen täyttämisessä suurta valtaa käyttää huippukokous, jossa istuvat päämiehet ja -naiset jäsenmaista. Pohjoismaiden demareilla on pöydässä hyvä edustus. 28 valtiojohtajan pöydässä istuu sosiaalidemokraattinen tai sosialistijohtaja Espanjasta, Portugalista, Ruotsista, Suomesta, Maltalta, Slovakiasta ja ehkä pian myös Tanskasta.

STT

Kuvat: