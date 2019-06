Helikopteri teki pakkolaskun pilvenpiirtäjän katolle New Yorkin Manhattanilla – ainakin yksi kuollut

New Yorkissa helikopteri on tehnyt pakkolaskun 54-kerroksisen pilvenpiirtäjän katolle Manhattanin 7. Avenuella, kertoivat viranomaiset maanantai-iltana Suomen aikaa. Ainakin yksi ihminen on kuollut.

Pakkolaskun seurauksena syntyi tulipalo, joka on kuitenkin saatu hallintaan.

New Yorkin osavaltion kuvernöörin Andrew Cuomon mukaan kukaan rakennuksessa ei loukkaantunut, mutta helikopterissa on uhreja.

Rakennus evakuoitiin, kertoo CNN. Onnettomuushetkellä Manhattanilla satoi paikoitellen rankasti ja sää oli sumuinen.

Kuvernöörin mukaan New Yorkin asukkaat suhtautuvan edelleen syyskuun 11. päivän terrori-iskujen muiston vuoksi erittäin vakavasti kaikkiin uutisiin, joissa New Yorkissa tapahtuu lento-onnettomuus, kertoi BBC

STT

Kuvat: