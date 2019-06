Henriksson: RKP valinnut pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeriksi Thomas Blomqvistin

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeriksi on tulossa kansanedustaja Thomas Blomqvist (r.). RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kertoi puolueen nimenneen Blomqvistin yksimielisesti eilen illalla järjestetyssä kokouksessa.

Puheenjohtaja painotti tämän olevan puolueen ehdotus ministeriksi, kun Antti Rinne (sd.) lähtee kokoamaan hallitusta.

Henrikssonin mukaan ministerin valitseminen oli hänelle vaikea tehtävä. Hän perustelee Blomqvistin valintaa sillä, että tämä on tehnyt pitkään töitä eduskunnassa ja nyt oli tämän vuoro.

Blomqvist on RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Hän on toiminut kansanedustajana vuodesta 2007 lähtien.

Oikeusministerin salkku on menossa Henrikssonille itselleen.

Vihreiden Tynkkynen ehdolla ympäristö- ja ilmastoministeriksi

Oras Tynkkynen (vihr.) on ehdolla hallituksen ympäristö- ja ilmastoministeriksi, Tynkkynen kertoo STT:lle. Tynkkynen sanoo toimineensa ympäristö- ja ilmastoasioiden parissa yli 20 vuotta ja kokevansa ministeritehtävän itselleen luontevaksi.

Vihreiden eduskuntaryhmä ja puoluevaltuuskunta kokoontuvat huomenna. Jos puolue päättää lähteä mukaan hallitukseen, se nimittää myös ministeriehdokkaat.

Tynkkynen arvioi, että ympäristö- ja ilmastoministerin paikasta voisivat olla kiinnostuneita myös puoluetoverit Maria Ohisalo tai Krista Mikkonen.

Tynkkynen oli ehdolla kansanedustajaksi kevään eduskuntavaaleissa, mutta jäi yli 4 300 äänellään varasijalle. Tynkkysen ministerihaluista uutisoi aiemmin Helsingin Sanomat.

STT

