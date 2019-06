Hevoset suuressa roolissa – Salon ratsastuskesän ohjelmassa muun muassa Salo Horse Show ja SM-valjakkoajo

Salon tämän vuoden ratsastuskesä on vilkas. Tästä viikosta lähtien kisoja on joko esteratsastuksessa, kouluratsastuksessa tai valjakkoajossa lähes joka viikonloppu elo-syyskuun vaihteeseen.

Salon suurin kisa on luonnollisesti Salon Ratsastusseuran (SRS) järjestämä nelipäiväinen Salo Horse Show heinäkuun puolivälissä. Tutusti Salon Urheilupuistossa käytävä tapahtuma sisältää LähiTapiola GP -kilpailun.

Salo Riding Club (SRC) oli varannut samaiseen viikonloppuun tilaa omille 4-tason kilpailuilleen, mutta kilpailukalenterissa olevasta merkinnästä huolimatta Muurlassa ei kuitenkaan tuolloin esteitä hypätä.

– Ei ole mitään järkeä pitää kahta noin kovatasoista kisaa 20 kilometrin päässä toisistaan. Meidän ei kannata syödä Salo Horse Show’n lähtömääriä. Kiva se olisi ollut pitää silloin kisat, mutta valitettavasti näin tällä kertaa, SRC:n puheenjohtaja Minna Brandt kertoo.

SRC haki tosissaan viime vuodeksi kotimaisen GP-sarjan osakilpailua, mutta joutui pettymään, kun Suomen Ratsastajainliiton estekomitea myönsi kisat SRS:lle. Brandtin mukaan täksi vuodeksi seura ei GP-kisaa hakenut.

– Asiaa pitää harkita tulevaisuudessa. Eletään vuosi kerrallaan ja mietitään, Brandt sanoo.

SRC järjesti vuosi sitten suvena kolmipäiväiset juhannuskisat. Ne pidetään myös tänä vuonna, tosin yksipäiväisenä.

SRC:n ja SRS:n lisäksi Salossa estekisoja organisoi Salon Urheilupuistossa toimiva Ratsastuskeskus Teho, jota vetää Pekka Larsen. Teho ehti järjestämään omat kevätkilpansa jo toukokuussa, ja jatkoa seuraa heinäkuisessa kesäkilvassa sekä elokuun lopun syyskilvassa.

– Kilpailuille näyttäisi olevan taas tarvetta, sillä osallistujien määrä on nousussa uudestaan muutaman vuoden notkahduksen jälkeen, Larsen sanoo.

Hänen mukaansa SRS ja Teho mahtuvat hyvin samaiselle kentälle järjestämään kisojaan.

– Hyvässä yhteistyössä on toimittu, Larsen kiittelee.

Larsen myöntää, että paikkakunnat käyvät kilpailua keskenään osallistujista.

– Olosuhteet, kuten kentän pohja ja parkkialueet ratkaisevat sen, mihin ratsastajat tulevat kisaamaan.

Salossa pidetään kesän aikana kaikkiaan kuudet esteratsastuskisat. Kouluratsastuskisoja käydään neljät, ja niistä suurimmat on heinäkuun lopulla Vaskiolla ohjelmassa olevat SRS:n ja Koivumäen tallin järjestämät kaksipäiväiset 3-tason kisat.

Myös valjakkoajo kuuluu isosti Salon hevoskesään. SRS järjestää kolmipäiväisen tapahtuman heinäkuussa. Elo-syyskuun vaihteessa vuorossa on lajin SM-kisat Halikossa. Kolmipäiväisiä kisoja isännöi Wiurilan Hevosurheilijat.

– Järjestelyt on jo aloitettu aikaa sitten. Viime vuodeksi parantelimme jo muun muassa esteiden pohjia. Syksyllä hankittiin toimihenkilöitä kisoihin, ja myös sponsorit on haettu. Kaikki paperihommat pitäisi olla valmiina kisoja varten. 50 osallistujaa tavoitellaan. Jokainen, joka tulee yli 30:n päälle on plussaa, WiuHun puheenjohtaja Elina Olshin toteaa.

Salon ratsastuskesä 2019

Kesäkuu

9.6. 1- ja 2-tason kouluratsastuskisat Perniössä, järjestäjänä Ratsastusseura Merata.

23.6. 1- ja 2-tason esteratsastuskisat Midsummer Games Muurlassa, Salo Riding Club (SRC).

29.6. 1- ja 2-tason kouluratsastuskisat Halikossa, Wiurilan Hevosurheilijat (WiuHu).

Heinäkuu

6.–7.7. 1- ja 2-tason esteratsastuskisat Muurlassa, SRC.

11.–14.7. 4-tason esteratsastuskisat Salo Horse Show Salon Urheilupuistossa, Salon Ratsastusseura (SRS).

18.–21.7. 3-tason esteratsastuskisat Salon Urheilupuistossa, Ratsastuskeskus Teho.

19.–21.7. 3-tason valjakkoajokisat Halikossa, SRS.

27.–28.7. 3-tason kouluratsastuskisat Vaskiolla, SRS ja Koivumäen talli.

Elokuu

23.–25.8. 3-tason esteratsastuskisat Urheilu-puistossa, Teho.

30.8.–1.9. Valjakkoajon SM-kisat Halikossa, WiuHu.

Syyskuu

1.9. 2-tason esteratsastuskisat Urheilupuistossa, SRS.

15.9. 2-tason kouluratsastuskisat Urheilupuistossa, SRS.

Lähde: Suomen Ratsastajainliiton kilpailukalenteri