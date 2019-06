Hiki valuu edelleen Euroopassa, ihmisiä pyydetään varovaisuuteen esimerkiksi uintireissuilla

Muun muassa Ranskaan, Espanjaan ja Italiaan on jälleen luvassa erittäin kuuma päivä. Vaikka esimerkiksi Ranskan ilmatieteen laitos on poistanut punaisen varoituksen eilisen 45,9 asteen ennätyslukeman jäljiltä, tänäänkin lämpötila saattaa nousta osassa maata 42 asteeseen.

Ennätyslämpö mitattiin maan eteläosassa Gallargues-leMontueux’n kylässä. Samalla alueella mitattiin yli 44 astetta vuoden 2003 helleaallon aikana.

Paikallisen ilmatieteen laitoksen mukaan uusi ennätys vastaa elokuisia lämpötiloja Kalifornian Kuolemanlaaksossa.

Nyt Ranska on seitsemäs Euroopan maa, jonka mittaushistoriassa on kivuttu yli 45 asteeseen. Muut maat ovat Bulgaria, Portugali, Italia, Espanja, Kreikka ja Pohjois-Makedonia.

Kaikki eivät suhtaudu kuumuuteen sen vaatimalla vakavuudella. Ranskan terveysministeri Agnes Buzyn harmitteli jo torstaina, että lukuisista radiossa, televisiossa ja julkisissa kulkuvälineissä levitetyistä varoituksista huolimatta jotkut vanhemmat jättävät lapsiaan kuumiin autoihin ja hölkkääjät treenaavat keskipäivän kuumuudessa.

Buzyn muistutti myös, että vedessä viilentymisestä haaveilleiden on syytä hyödyntää julkisia uimapaikkoja. Hänen mukaansa tällä viikolla on hukkunut ainakin neljä ihmistä.

Torstaina kuusivuotias syyrialaislapsi loukkaantui vakavasti Pariisin esikaupunkialueella, kun hän lensi ilmaan palopostista suihkunneen veden voimasta ja paiskautui sitten maahan. Kyseissä naapurustossa vesipostien korkkaamista on jo pitkään käytetty vilvoittelukeinona.

Eri maissa useita kuolonuhreja

Espanjassa lämpöaaltoon liittyviä kuolemia on raportoitu ainakin kaksi. Peltotöissä ollut poika oli tuntenut yhtäkkiä huimausta ja pulahtanut uima-altaaseen vilvoitellakseen. Hän oli kuitenkin saanut kouristuksia ja altaasta noustuaan romahtanut maahan. Poika toimitettiin sairaalahoitoon Cordobaan, jossa hän kuoli.

Valladolidissa 93-vuotias mies oli kaatunut ja kuollut tielle. Poliisin mukaan kuolinsyy oli lämpöhalvaus.

Kuumuuskuolemia on ilmoitettu myös Italiassa, Ranskassa ja Saksassa. Suurin osa kuolleista on vanhuksia. Esimerkiksi Italiassa 72-vuotias koditon mies löydettiin kuolleena Milanon päärautatieasemalta.

Ranskassa vuoden 2003 helleaallon on arvioitu tappaneen lähes 15 000 ihmistä. Tilanne osoitti puutteet viranomaistoiminnassa kesäloma-aikana.

– Haluan vedota kansalaisten vastuuntuntoon. Jokaisessa lämpöaallossa on kuolemia, jotka voidaan välttää, Ranskan pääministeri Edouard Philippe on sanonut.

Ennätyskorkeat lämpötilat ovat huonontaneet myös ilmanlaatua monissa suurissa kaupungeissa. Ranskassa Pariisi, Lyon ja Marseille ovat kieltäneet saastuttavimmat autot viime päivinä.

Tutkijat ovat varoittaneet, että ilmastonmuutos voi tehdä vaarallisista lämpöaalloista entistä yleisempiä.

STT

Kuvat: