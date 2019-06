Hirmuhelle väistyy Ranskasta ja Espanjasta, Saksassa hellittää huomenna

Muun muassa Ranskaa ja Espanjaa kärventänyt ja kuolemia aiheuttanut lämpöaalto hellittää viimein otettaan. Pohjois- ja Länsi-Ranskassa annetut säävaroitukset on nyt poistettu.

Kuusi päivää kestäneen kuumuuden aikana Ranskassa mitattiin maan koko mittaushistorian lämpöennätys, 45,9 astetta. Lämpötilan ennustetaan laskevan tänään Ranskassa ja Espanjassa, mutta edelleen nousevan Saksassa, jossa kuumimmillaan voi tänään olla 39 astetta. Huomenna sää alkaa viiletä myös Saksassa.

Kuumuuden on raportoitu tappaneen Ranskassa neljä sekä Italiassa ja Espanjassa molemmissa kaksi ihmistä.

Lämpö on myös pahentanut ilmansaastetilannetta eri kaupungeissa ja kiihdyttänyt maastopaloja. Espanjassa ihmisiä evakuoitiin palojen tieltä, ja Etelä-Ranskassa maastopalo tuhosi kymmeniä taloja.

Tutkijat ovat varoittaneet, että ilmastonmuutoksen myötä tappavat lämpöaallot saattavat yleistyä.

