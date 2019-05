Hizbollahin johtaja varoittaa: sota Irania vastaan epävakauttaisi koko Lähi-idän

Libanonilaisen shiiajärjestön Hizbollahin johtaja varoittaa, että sota Irania vastaan epävakauttaisi koko Lähi-idän alueen.

Iranin tukeman Hizbollahin johtajan Hassan Nasrallahin mukaan Yhdysvaltain johto tietää hyvin, että sota Iranissa ei pysyisi Iranin rajojen sisäpuolella.

– Mikä tahansa sota Irania vastaan tarkoittaisi koko alueen räjähtämistä, Nasrallah sanoi televisiopuheessa.

Sen vuoksi sotaan päätyminen on Nasrallahin mielestä epätodennäköistä.

– Kaikki amerikkalaiset joukot ja amerikkalaiset intressit olisivat hyväksyttäviä kohteita.

Jännitteet Iranin sekä Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten välillä ovat kiristyneet viime viikkoina. Yhdysvallat syyttää Irania neljää alusta vaurioittaneesta merimiinahyökkäyksestä Arabiemiraattien rannikolla 12. toukokuuta. Yhdysvaltain liittolaiset alueella ovat Saudi-Arabian kohdalla jyrkentäneet retoriikkaansa Irania kohtaan.

Persianlahden liittolaismaat olivat tällä viikolla koolla Saudi-Arabian Mekassa ja ilmaisivat tukensa Yhdysvaltain Iran-strategialle, kuten talouspakotteille ja sotilaallisen läsnäolon vahvistamiselle alueella.

Hizbollah-johtaja Nasrallah kritisoi myös Yhdysvaltain tekeillä olevaa rauhansopimusehdotusta Israelin ja palestiinalaisten välille. Nasrallah kutsui sitä ”mitättömäksi sopimukseksi.”

Presidentti Donald Trumpin vävy ja neuvonantaja Jared Kushner on työstänyt rauhansopimusluonnosta, joka on tarkoitus julkistaa osittain myöhemmin tässä kuussa. Sopimusluonnoksen odotetaan suosivan Israelia, joka on Hizbollahin vihollinen.

STT

