Hongkongilainen demokratia-aktivisti Wong on vapautui vankilasta

Hongkongilainen demokratia-aktivisti Joshua Wong on vapautunut vankilasta. Hän pääsi vapaaksi maanantaiaamuna. Vapauduttuaan Wong kehotti Hongkongin aluejohtaja Carrie Lamia ottamaan vastuun ja eroamaan. Wongin mukaan Lam ei ole enää pätevä olemaan Hongkongin johtaja.

Hän myös vaati, että Lam peruu koko luovutuslain.

Hongkongissa on järjestetty viime päivinä mielenosoituksia kiistanalaisen lakiesityksen takia. Kiistellyn lain pelätään mahdollistavan toisinajattelijoiden luovutuksen Manner-Kiinaan.

Myös Wongin vapautumishetkellä Hongkongissa osoitettiin mieltä, kun sunnuntaina alkanut mielenosoitus jatkui maanantaille.

Sunnuntaina järjestettyyn mielenosoitukseen osallistui järjestäjien mukaan noin kaksi miljoonaa ihmistä.

Vapautunut Wong tuomitsi myös sen, että viranomaiset käyttivät kyynelkaasua ja ampuivat kumiluoteja yhteenotoissa mielenosoittajien kanssa.

Hallinto on jäädyttänyt kiistanalaisen lain, mutta protestointi ei ole loppunut. Protestien johtajien mukaan vain lakiesityksen täydellinen hylkääminen lopettaa mielenilmaukset.

Wong tuomittiin vankeuteen osallisuudesta niin sanotun Sateenvarjoliikkeen mielenosoituksiin vuonna 2014.

STT

Kuvat: