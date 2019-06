Hongkongin hallitus aikeissa keskeyttää kiistellyn lakimuutoksen valmistelun, kertovat paikalliset mediat

Hongkongissa hallitus on aikeissa keskeyttää laajoihin mielenosoituksiin johtaneen lakialoitteen valmistelun, kertovat paikalliset mediat lähdetietojensa pohjalta. Mielenosoittajat pelkäävät lakimuutoksen tiukentavan Kiinan otetta erityishallintoalueestaan, sillä laki mahdollistaisi rikoksista epäiltyjen luovuttamisen Manner-Kiinaan.

Hongkongissa ilmestyvän South China Morning Postin mukaan alueen hallitus aikoo ilmoittaa lain valmistelun keskeyttämisestä tänään iltapäivällä paikallista aikaa.

Hongkongiin on suunniteltu sunnuntaiksi jälleen uusia mielenosoituksia lakiesitystä vastaan. Viime viikonloppuna sadattuhannet ihmiset lähtivät kadulle osoittamaan mieltään. Mielenosoittajat ovat vaatineet lain vetämistä kokonaan pois, mutta tähän asti Hongkongin hallitus on seissyt tiukasti lakimuutoksen takana.

Viranomaisten mukaan uusi laki on tarpeen, jotta Hongkongista ei tulisi turvapaikka lakia pakoileville rikollisille. Erityishallintoalueen viranomaisten mukaan lakiesitys on laadittu niin, ettei sitä voida käyttää hyväksi toisinajattelijoiden karkottamiseen alueelta.

Torstaina kerrottiin, että salauksistaan tunnettu Telegram-pikaviestipalvelu joutui suuren kyberhyökkäyksen uhriksi. Telegramin toimitusjohtajan Pavel Durovin mukaan hyökkäys viestipalvelua kohtaan oli lähtöisin Kiinasta ja on yhteyksissä Hongkongin mielenosoituksiin.

Monet Hongkongin mielenosoituksiin osallistuneista ovat käyttäneet Telegramia. Salattuja viestejä on käytetty mielenosoitusten koordinointiin ja elektronisen seurannan välttämiseen.

Telegram tarjoaa käyttäjilleen mahdollisuuden lähettää salattuja tekstiviestejä, kuvia ja videoita. Pikaviestimen kautta voi myös luoda kanavia, joissa voi olla jopa 200 000 ihmistä. Telegramin avulla voi myös soittaa salattuja äänipuheluita.

Palvelu ilmoitti viime kuussa, että sillä on kuukausitasolla jo yli 200 miljoonaa aktiivista käyttäjää.

