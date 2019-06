Hongkongin mielenosoittajien käyttämä pikaviestipalvelu joutui kyberhyökkäyksen kohteeksi

Salauksistaan tunnettu Telegram-pikaviestipalvelu on joutunut suuren kyberhyökkäyksen uhriksi. Telegramin toimitusjohtajan Pavel Durovin mukaan hyökkäys viestipalvelua kohtaan oli lähtöisin Kiinasta ja on yhteyksissä Hongkongin mielenosoituksiin.

Monet Hongkongin viimepäiväisiin mielenosoituksiin osallistuneista ovat käyttäneet Telegramia. Salattuja viestejä on käytetty mielenosoitusten koordinointiin ja elektronisen seurannan välttämiseen.

Kymmenettuhannet ihmiset tukkivat keskiviikkona kaupungin liikenneväylät protestoidessaan lakimuutosta, joka sallisi rikoksista epäiltyjen luovuttamisen Manner-Kiinaan.

Hyökkäys ajoittui mielenosoitusten yhteyteen

Telegram kertoi eilen Twitterissä voimallisesta palvelunestohyökkäyksestä. Tällaisessa hyökkäyksessä hakkerit pyrkivät ylikuormittamaan kohteensa serverit kohdistamalla niille valtavat määrät turhaa liikennettä.

Palvelu kertoi keskiviikkona, että monet sen käyttäjät ympäri maailmaa ovat saattaneet kohdata yhteysongelmia hyökkäyksen vuoksi. Durovin tviitin mukaan suurin osa roskayhteydenotoista tuli Kiinasta ja hyökkäykset ajoittuivat Hongkongin mielenosoitusten yhteyteen.

Palvelu kertoi myöhemmin, että pikaviestien toiminta oli saatu vakautettua. Palvelu julkaisi Twitterissä myös eläimien ja pikaruokaketjujen ympärillä pyöriviä vertauskuvia hyökkäyksestä.

– Kuvittele, että sopuliarmeija hyppäisi McDonald’sin jonon ohi ja jokainen niistä tilaisi Whopperia, tviitissä kerrottiin viitaten sekä McDonald’siin että Burger Kingin klassikkotuotteeseen.

– Serverillä on kiire kertoa whoppersopuleille, että ne ovat tulleet väärään paikkaan. Sopuleita on niin paljon, ettei serveri pysty edes näkemään sinua, jotta saisi otettua sinulta tilauksen vastaan.

Valtiot haluavat murtaa palveluiden salaukset

Telegram tarjoaa käyttäjilleen mahdollisuuden lähettää salattuja tekstiviestejä, kuvia ja videoita. Pikaviestimen kautta voi myös luoda kanavia, joissa voi olla jopa 200 000 ihmistä. Telegramin avulla voi myös soittaa salattuja äänipuheluita.

Palvelu ilmoitti viime kuussa, että sillä on kuukausitasolla jo yli 200 miljoonaa aktiivista käyttäjää.

Telegramin kaltaiset salatut viestisovellukset ovat käytössä monilla ryhmittymillä, jotka välttelevät viranomaisten seurantaa. Palveluita käyttävät niin Isis-äärijärjestön jihadistit ja huumekauppiaat kuin toimittajat ja ihmisoikeusaktivistitkin.

Teknologiayritysten ja tutkijoiden mukaan monet valtiot ovat viime vuosina osoittaneet valtavia määriä resursseja siihen, että saisivat näiden palveluiden turvallisuusominaisuudet murrettua.

Telegram on kielletty Manner-Kiinassa, mutta ei Hongkongissa, joka ei erityisasemansa vuoksi ole Kiinan palomuurin takana.

Kaupunki puhkesi väkivaltaan

Hongkongissa mielenosoitukset yltyivät eilen väkivaltaisiksi, kun mellakkapoliisit käyttivät kyynelkaasua, kumiluoteja ja pamppuja yrittäessään hajottaa väkijoukkoja. Valtaosa väkimassasta oli mustiin pukeutuneita nuoria ja opiskelijoita. Väkijoukot yrittivät rynnistää kaupungin parlamenttirakennukselle.

Eiliseksi suunniteltua parlamentin keskustelua lakiesityksestä oli pakko siirtää. Viranomaisten mukaan ainakin 22 ihmistä loukkaantui mielenilmauksissa.

Al Jazeeran mukaan viranomaiset sulkivat tänään kaupungin keskustassa sijaitsevia virastoja mielenosoitusten vuoksi.

Mielenosoittajat vastustavat kiisteltyä lakimuutosta, jonka katsotaan tiukentavan Manner-Kiinan otetta erityishallintoalueesta.

Viranomaisten mukaan uusi laki on tarpeen, jotta Hongkongista ei tulisi turvapaikka lakia pakoileville rikollisille. Erityishallintoalueen viranomaisten mukaan lakiesitys on laadittu niin, ettei sitä voida käyttää hyväksi toisinajattelijoiden karkottamiseen alueelta.

Lakiesitys on kuitenkin erittäin inhottu, ja viikonloppuna yli miljoona ihmistä vastusti sitä mielenosoituksissa kaupungin kaduilla.

