Hongkongin poliisi kritisoi päämajan ympäristön tukkineita mielenosoittajia: ”laiton ja järjetön protesti”

Hongkongin poliisi kritisoi perjantain mielenosoituksia, joissa hallitusta vastustavat mielenosoittajat ympäröivät poliisin päämajan. Poliisi kutsui mielenosoitusta laittomaksi ja järjettömäksi ja lupasi reagoida tapahtumiin.

– Poliisi on osoittanut suurta suvaitsevaisuutta päämajan ulkopuolelle kokoontuneita mielenosoittajia kohtaan, mutta heidän tavastaan ilmaista näkemyksiään on tullut laiton, järjetön ja kohtuuton, poliisin lausunnossa sanottiin.

Tuhannet mielenosoittajat tukkivat poliisin päämajan ympäristön perjantaina osana laajoja mielenosoituksia Hongkongin keskustassa. Mielenosoittajat pysyivät paikalla lauantain pikkutunneille asti ja poistuivat vasta aamuneljän aikoihin.

Mielenosoittajat tukkivat sisäänkäyntejä ja teippasivat valvontakameroita. Mielenosoitus oli äänekäs mutta rauhanomainen lukuun ottamatta muutamia heitettyjä munia ja laserkynien osoittelua ikkunoihin.

Mielenosoittajat vaatineet tutkintaa poliisin voimankäytöstä

Poliisin mukaan noin 60 hätäpuhelua ei pystytty hoitamaan heti, koska mielenosoittajat tukkivat poliisin päämajan ympäristön. Poliisi myös kertoi, että 13 henkilökunnan jäsentä joutui sairaalahoitoon, mutta ei täsmentänyt, kuinka he loukkaantuivat.

Mielenosoittajat ovat kritisoineet poliisia kyynelkaasun ja kumiluotien käyttämisestä viime viikon suurmielenosoituksessa ja vaatineet tutkintaa poliisin voimankäytöstä. Poliisi on puolustanut voimankäyttöään ja sanonut, että se oli tarpeellista, koska väkivaltaiset mielenosoittajat pyrkivät murtautumaan Hongkongin parlamenttirakennukseen.

Hongkongin mielenosoituksissa on vastustettu kiisteltyä luovutuslakia, joka sallisi rikoksesta epäiltyjen luovuttamisen Manner-Kiinaan. Mielenosoitukset ovat myös laajentuneet yleisemmiksi aluehallinnon vastaisiksi protesteiksi. Sunnuntain mielenosoitukseen osallistui järjestäjien mukaan lähes kaksi miljoonaa ihmistä.

Mielenosoittajat ovat vaatineet aluejohtaja Carrie Lamin eroa. Lam jäädytti viime viikonloppuna luovutuslain, mutta se ei ole riittänyt mielenosoittajille, jotka vaativat lain hyllyttämistä kokonaan.

STT

Kuvat: