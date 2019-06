Höyryjuna puksuttaa torstaina Salosta Paimioon – katso video, kuinka veturissa lapioidaan hiiltä hiki päässä

Höyryjuna Ukko-Pekka tuo vanhan ajan junatunnelmaa Saloon torstaina 6. kesäkuuta. Höyryjuna matkaa torstaina Kouvolasta Turkuun. Junalla voi tehdä Salosta kello 17.00 edestakaisen, maksullisen matkan Paimioon.

Junassa on kahvila sekä ensimmäistä kertaa Salon seudulla Suomen vanhin liikenteessä oleva matkustajavaunu vuodelta 1898. Vaunun sisustus on uusittu tänä keväänä.

Ukko-Pekan kunnossapito ja liikennöinti tapahtuu kokonaan vapaaehtoisvoimin ja lipputulot ovat ainoa tulonlähde.

Ukko-Pekan veturissa lapioidaan hiiltä hiki päässä ja fiiniin salonkivaunuun noustaan jyrkkiä askelmia pitkin

Veturissa tunnelma on tiivis ja kuuma, helteisenä päivänä hiilen lapioiminen pesään on kovaa työtä. Nostalgiamatkalla Varsinais-Suomessa homma on pääosin Pekka Hupposen vastuulla.

Hiilivaunu on suoraan veturin takana, yhdellä pyörähdyksellä lapiollisen saa kasasta pesään. Lattiassa olevalla painikkeella avataan luukku.

Välillä hiilikasaa kastellaan.

Hupponen on yksi vapaaehtoisista, jotka ahertavat höyryjunan säilymiseksi ja liikkeellä pitämiseksi. Nostalgiajunamatkat eri puolilla Suomea tuovat lipputuloja, joilla kalustoa voidaan pitää yllä. Junan henkilökunta toimii vapaaehtoispohjalta.