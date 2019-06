HS: Isis-leirillä oleva nainen kertoo viestissään, että naisia ja lapsia viedään väliaikaisesti vankilaan

Isis-leirillä Syyriassa olevan Suomen kansalaisen mukaan naisia ja lapsia on viety väliaikaisesti vankilaan Qamishlin kaupunkiin. Asiasta uutisoi Helsingin Sanomat naisen äidilleen lähettämien viestien perusteella. Päivän tai pidemmän aikaa kestäneiden vankilakäyntien syy on jäänyt leirillä olijoille epäselväksi.

Al-Hol on terroristijärjestö Isisin viimeisestä tukikohdasta paenneiden naisten ja lasten väliaikaiseen sijoitukseen tarkoitettu leiri. Tilanne on kuitenkin kestänyt jo yli kolme kuukautta, ja poliitikot eri puolilla maailmaa pohtivat, miten toimia leirillä olevien kansalaistensa auttamisen kanssa.

Al-Holin leirillä pidetään noin 73 000:a naista ja lasta. Kova kuumuus ja ripuliepidemia ovat viime aikoina kärjistäneet oloja leirillä. Lämpötila on noussut päivisin 45 asteeseen, ja avustusjärjestöt pitävät terveydenhuollon järjestelyjä alueella riittämättöminä.

HS:n tietojen mukaan leirillä on ainakin yksitoista aikuista suomalaisnaista. Ylen mukaan suomalaisnaisilla on mukanaan ainakin 33 lasta.

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006153877.html

