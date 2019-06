HS: Katainen on toiseksi lobatuin EU-komissaari

Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen on Brysselin toiseksi lobatuin komissaari, kertoo Helsingin Sanomien selvitys. Katainen ja hänen esikuntansa ovat pitäneet viimeisen viiden vuoden aikana yli 1 500 tapaamista erilaisten edunvalvojien kanssa.

Yksi syy runsaaseen lobbaukseen on se, että kasvusta, työllisyydestä, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaavana komissaarina Kataisen salkkuun liittyy paljon taloudellisia intressejä.

Kataista enemmän on lobattu vain virolaista Andrus Ansipia, joka vastaa digitaalisista markkinoista.

HS kävi selvitystä varten läpi 13 keskeisen komissaarin ja heidän esikuntiensa kalenterit komission koko toimikaudelta.

