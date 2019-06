HS: Puolustusvoimat ostaa kiinalaisia tiedustelulennokkeja

Puolustusvoimat on hankkimassa Kiinasta kaupallisia lennokkeja tiedustelukäyttöön, kertoo Helsingin Sanomat. Ensi vaiheessa hankitaan 30 kappaletta kameroilla varustettuja, alle kilon painoisia pienoiskoptereita.

Laitteita on mahdollista hankkia tänä ja ensi vuonna yhteensä 150 kappaletta. Kokonaisuudessaan kaupan veroton arvo on 270 000 euroa.

Lennokit ovat kiinalaisen DJI-yhtiön valmistamia Mavic Pro Platinum -nelikoptereita. Niitä myydään myös yksityishenkilöiden käyttöön.

Puolustusvoimat ostaa nyt ensi kertaa kaupallisia lennokkeja. Maavoimien lentoturvallisuuspäällikkö, majuri Jani Kortesluoma kertoo Helsingin Sanomille, että kaupallisiin lennokkeihin liittyvät tietoturvaepäilyt huomioidaan lennokkien käytössä. Kiinalaisten lennokkien on pelätty välittävän tietoja valmistajayhtiön kautta Kiinan viranomaisille.

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006140877.html

STT

Kuvat: