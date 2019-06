Huippukokous paketoi nimityksiä Brysselissä – mediat: Tusk esittää komission puheenjohtajuutta sosialisteille

Yöstä Brysselin huippukokouksessa on tulossa pitkä ja hyvin jännittävä. Taipuuko Saksan liittokansleri Angela Merkel ja myöntää Manfred Weberin tappion kisassa komission puheenjohtajuudesta? Menestyykö kompromissiesitys, jossa puheenjohtajan paikalle nousisi hollantilainen sosialistien ehdokas Frans Timmermans? Ja mitä ratkaisu tarkoittaisi muiden nimitysten kannalta?

Kaikki nämä kysymykset olivat ennen kokousta vielä auki. Mahdollista on myös se, ettei todennäköisesti aamun puolelle venyvässä kokouksessa päästä sopuun.

Huippukokouksia johtava Donald Tusk on medialähteiden mukaan esittämässä komission puheenjohtajuutta sosialisteille, joiden kärkiehdokas on hollantilainen Frans Timmermans. Reuters kertoo, että Tusk olisi esittämässä korkean edustajan tehtävää ja EU-parlamentin puhemiestä EPP:lle. Eurooppa-neuvoston puheenjohtajuus menisi Ranskan presidentin Emmanuel Macronin liberaaliryhmälle.

EKP:n pääjohtajuutta ei Reutersin mukaan mainittu.

Isoimpien EU-maiden ja muun muassa Hollannin johtajat ovat olleet koolla Japanin Osakassa G20-maiden kokouksessa.

Muun muassa Espanjan pääministeri Pedro Sanchez on muiden sosialistijohtajien tavoin halunnut nostaa komission johtoon oman puolueryhmittymänsä ehdokkaan.

Timmermans on tällä hetkellä komission ensimmäinen varapuheenjohtaja ja vastannut oikeusvaltioasioista. Visegrad-ryhmän maat Tshekki, Puola, Unkari ja Slovakia ehtivät jo lauantaina teilata Timmermansin kuten myös Weberin.

Yön aikana pöytään saatetaan nostaa kompromissiehdokkaita. EPP:stä vahvoilla olisi ranskalainen Michel Barnier, mutta myös Kroatian pääministeri Andrej Plenkovicin nimi on ollut esillä. Nimiruletissa ovat pyörineet myös ranskalainen IMF-johtaja Christine Lagarde ja bulgarialainen Kristalina Georgieva, joka toimii Maailmanpankin johdossa.

Miksi päätöksillä on kiire?

Huippukokouksen pöydän ympärillä istuu 28 valtiojohtajaa.

Suomesta paikalla on pääministeri Antti Rinne (sd.). Hän on kertonut kannattavansa henkilökohtaisesti sosialistien ehdokasta Timmermansia ja pitävänsä esillä Euroopan keskuspankin johtoon Erkki Liikasta ja Olli Rehniä.

Yön aikana palaset saattavat loksahtaa hyvin monella tavalla, ja ennakointi on vaikeaa.

Se on varmaa, että EU-johtajilla on hyvä syy yrittää päästä ratkaisuun jo tänään. Euroopan parlamentti kokoontuu ensimmäisen kerran alkavalla viikolla ja valitsee itselleen puhemiehen keskiviikkona. Jos nimitykset siirtyvät päätettäväksi myöhemmin, tippuu neuvottelupöydästä yksi pelimerkki, parlamentin puhemiehen paikka, ja neuvottelut vaikeutuvat entisestään.

Jaossa ovat kaiken kaikkiaan: EU:n ulkosuhteita hoitavan korkean edustajan, huippukokouksia johtavan Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, komission puheenjohtajan ja Euroopan parlamentin puhemiehen tehtävät sekä EKP:n pääjohtajuus. Näiden lisäksi ylimääräisiä pelimerkkejä voivat olla komission varapuheenjohtajan tehtävä sekä mahdollisuus puolittaa parlamentin puhemiehen kausi.

Sukupuolten tasa-arvoon kiinnitetään nyt paljon huomiota. Paketin on oltava tasapainoinen myös maantieteellisesti, maiden koon mukaan ja poliittisesti.

STT

