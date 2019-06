Hyvän pesintäkesän merkkejä ilmassa – pönttöpesintöjä hieman paremmin kuin edellisvuosina

Selvästi yli puolessa tähän mennessä ilmoitetuista linnunpöntöistä on ollut asujia, kertoi Birdlife Suomi jokavuotisen pönttöbongausviikonlopun sadosta sunnuntaina.

– Kun pariin edelliseen vuoteen vertaa, niin näyttäisi olevan pikkaisen enemmän. Esimerkiksi sinitiaisia ja pikkuvarpusia on ilmoitettu huomattavan runsaasti, sanoi Birdlife Suomen suojeluasiantuntija Tero Toivanen.

Ilmoitusten perusteella näyttää, että lintuja olisi kohtalaisen hyvin.

– Tai ainakin pesinnät on aloitettu urakalla, Toivanen lisäsi.

Birdlife Suomi järjestää joka vuosi viikonlopun mittaisen tapahtuman, jossa kerätään tietoa pönttölinnuista ja niiden pesinnästä. Havaintoja ilmoittavat pöntönomistajat ympäri Suomen.

Ilmoituksia oli sunnuntaina alkuiltaan mennessä tullut noin 10 000 pöntöstä. Tavallisesti tapahtuman jälkeen yhdistys saa tiedot noin 30 000 pöntöstä. Lisää ilmoituksia odotetaan tulevan alkavan viikon aikana.

Säät suosivat ja ruokaa riittää

Toivasen mukaan pesinnät ovat pitkälti tavanomaisessa aikataulussa. Toukokuun alussa oli kylmä jakso, jonka vuoksi linnut eivät ole aloittaneet pesintöjään poikkeuksellisen aikaisin.

Säät ovat olleet varsin suotuisat lintujen pesinnälle, kertoi Toivanen. On ollut lämmintä, ja sadetta on saatu riittävästi ilman, että olisi ollut pitkiä sadejaksoja. Myös ruokaa on maastossa runsaasti. Varsinkin hyttysiä riittää.

– Kyllä tässä tällä hetkellä on varsin hyvän pesimävuoden merkit ilmassa, varsinkin näille pönttöpesijöille.

Etenkin avomaalla ja rannoilla pesivät linnut ovat kokeneet kovempia kohtaloita alkukesänä. Viikko sitten kovat myrskyt tekivät paljon tuhoja näiden lintujen pesinnöille.

Kysyttäessä Toivanen nostaa kirjosiepon esimerkiksi siitä, kuinka lajin kanta on ollut viime vuosina heikompi.

– (Kirjosieppoa) näyttäisi olevan suurin piirtein saman verran kuin parina edellisenä vuonna, mutta kun vertaa 2013-2015 vuosiin, niin selvästi vähemmän kuin siihen aikaan. Näyttäisi että kanta on edelleen jonkin verran alamaissa.

Toivanen arvioi tämän johtuvan siitä, että muutama vuosi sitten oli huonoja pesintäkesiä ja huono poikastuotto näkyy edelleen kannassa tällä tavalla.

– Ei ole ainakaan vielä kanta palautunut.

Ilmoituksia voi tehdä vielä

Pönttöbongaustapahtumaan osallistuu vuosittain noin 5 000 ihmistä. Kaikki ilmoitusten lähettäjät eivät ole varsinaisia lintuharrastajia, vaan ilmoituksia tulee aivan tavallisilta pönttöjen omistajilta.

Ilmoituksia saadaan ympäri Suomen. Toivasen mukaan Etelä-Suomesta tulee eniten ilmoituksia, mutta myös Lapista saakka saadaan ihan mukavasti havaintoja. Esimerkiksi kirjosiepon kartalla näkyy pisteitä Inarin Lappia myöten.

Toivanen kertoo, että tuloksia satelee heille lähipäivinä pikkuhiljaa. Ilmoituksia voi tehdä vielä alkavan viikon ajan.

– Puolet tuloksista saadaan vasta tämän viikonlopun jälkeen, kun ihmiset ovat kotiutuneet mökeiltään ja on aikaa näpytellä tulokset lomakkeelle, Toivanen sanoi sunnuntaina.

STT

Kuvat: