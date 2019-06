Hyvinvoiva kesäteatteri on vastaisku urbaanille Suomelle

Kesäteatterit eivät ole hiutumassa sukupuuttoon: ne keräävät yhä sekä tekijöitä että katsojia.

Teatterin tiedotuskeskuksen johtajan Hanna Helavuoren mukaan esitykseen mennään monesti usean sukupolven voimin.

– Kannatus on vakaata. Kesäteatterissa käymisestä on tullut suorastaan trendikästä, Helavuori iloitsee.

Kesän tuotannot voidaan jakaa karkeasti ammattimaisesti toimiviin ja harrastajateattereihin. Teatteriryhmiä on Harrastajateatteriliiton toiminnanjohtajan Merja Laaksovirran mukaan päälle 300.

– Harrastajateattereissakin on yleensä ammattilaisohjaaja. Sitten on sekaryhmiä ja pääasiassa ammattilaisista koostuvia tuotantoja, kuten Pyynikki Tampereella, Laaksovirta luettelee.

Viime kesänä tiedotuskeskuksen tilastoimat ammattilaisnäytökset keräsivät yli 358 500 katsojaa, mikä on liki 71 000 kävijää enemmän kuin vuonna 2017. Kävijämäärät ovat vakiintuneet noin 300 000 katsojaan.

– Joskus on vain niin, että joku isoista ei vedä, mikä voi tuntua tilastoissa. Vastavuoroisesti isot vetävät myös parhaimmillaan erittäin hyvin, Helavuori sanoo.

Sateet ja korventavat helteet verottavat kävijöitä.

Viime kesänä 20 000 kävijän esityksiä esitettiin seitsemällä paikkakunnalla. Kymmenentuhannen kävijämäärän ylitti 17 kesäteatteria.

Helavuori arvioi, että kaikkiaan kesäteattereissa käy vuosittain 700 000-1 000 000 katsojaa.

Helavuoren mukaan ei ole olemassa käyttäjätutkimusta siitä, keitä kesäteattereissa käy. Hän kuitenkin näkee, että kesäteatteri tavoittaa nekin, jotka eivät muuten teatteria harrasta.

– Keski-Suomi on vankkaa kesäteatterialuetta, kuten myös Pohjanmaa, Pohjois-Karjala. Rannikkoseudulla on vahva ruotsinkielisen väestön perinne, Helavuori sanoo.

Helavuoren mukaan Suomen kesäteatterit ovat ansaintalogiikkansa ansiosta taloudellisesti varsin vakaalla pohjalla.

– Suurin osa harrastajakesäteattereista toimii talkootyöllä ja vapaaehtoisvoimin. Ammattilaispuolella riskit voivatkin olla kovat, Helavuori puntaroi.

Koko kylän voimainponnistus

Teatterissa ei kuitenkaan käydä suinkaan vain taiteen vuoksi. Helavuori sanoo, että tuotanto on pienen kyläyhteisön yhteinen voimainponnistus.

– Esitys ei mobilisoi pelkästään esiintyjiä, vaan myös tarjoilun, lavasteiden, rakentamisen ja pysäköinnin hoitamiseen tarvitaan tekijöitä.

Helavuori sanoo, että ihmiset merkityksellistyvät, kun he tekevät yhteistä teatteriesitystä.

– Ei se ole pelkkää esiintyjien iloa, Helavuori sanoo.

Puhutaan nykyajan vakavista yhteiskunnallisista ongelmista, kuten syrjäytymisestä, yksinäisyydestä ja maaseudun tyhjenemisestä. Jälkimmäinen on Helavuoren mukaan suurimpia uhkia kesäteattereille. Harrastus voi toimia täsmälääkkeenä kurjille ilmiöille.

– Niistä, jotka saavat olla harrastajateatterin parissa lapsesta saakka, heistä ei tule pikkurikollisia, sanoo Laaksovirta.

Sekä Helavuori että Laaksovirta ovat sitä mieltä, että näyttämötaiteen harrastajat oppivat ymmärtämään erilaisia ihmisiä, motiiveja ja heidän tekojaan.

– Suvaitsevaisuus ja empatiakyky kasvavat. Tekstit ja kirjat lisäävät yleissivistystä, Laaksovirta sanoo.

Harrastajamäärät jopa lisääntyneet

Laaksovirta harmittelee, että on aivan mahdotonta arvioida harrastajien kokonaismääriä. Produktiot kun vaativat muutakin kuin näyttämön ja esiintyjät.

– Puhutaan sadoistatuhansista ihmisistä, jotka kantavat kortensa kekoon. On kyliä, joissa puolet asukkaista on lavalla ja toinen puoli katsomossa, Laaksovirta nauraa.

Helavuori tietää, että harrastajateatteriyhteisö tunnistaa myös osasuorittajat.

– Kaikki tekevät parhaansa ja kykyjensä mukaan, Helavuori sanoo.

Katsojille antoisia asioita ovat Helavuoren mielestä onnelliset loput. Huumorin ja naurun keinoin saadaan käsiteltyä vaikeitakin yhteiskunnallisia kysymyksiä.

– Lavalla on mielettömän upeita naisrooleja. Vahvoja, huumorintajuisia ja pärjääviä naisia, joille tapahtuu. Voimaannuttavaa, Helavuori summaa.

Laaksovirta sanoo, että kesäteatterit peilaavat aikansa kipukohtia. Laman aikaan 90-luvulla perustettiin paljon työttömien teatteriryhmiä. Molemmat kehuvat nähneensä taitavia maahanmuuttajataustaisia näyttelijöitä viime vuosina.

STT

