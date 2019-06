IFK Göteborg vetää Venlojen viestiä, Aebersold nosti Pyrinnön kärkitaisteluun

Ruotsi, Norja ja Suomi saivat kukin joukkueen kolmen kärkeen, kun suunnistajat lähtivät Venlojen viestin päätösosuudelle Kangasalla. IFK Göteborgin Elin Månsson ja Fredrikstadin Marianne Andersen kasvattivat kolmannella osuudelle eroa Tampereen Pyrinnön Saila Kinniin.

Viestin alkuosuuksilla vakuuttivat etenkin sveitsiläiset. Avauspätkällä kovinta vauhtia piti norjalaisseura Haldenin Sabine Hauswirth. Norjalaisseura putosi kärkikamppailusta Kine Hallan Steiwerin toisella osuudella, mutta Elena Roos nosti joukkueen parempiin asemiin ennen Euroopan mestari Marika Teinin ankkuriosuutta.

Pyrinnön nosti kärkijoukkoihin Simona Aebersold oltuaan toisen osuuden nopein. Suosikkina kisaan lähteneen tamperelaisseuran avaus meni metsään Lotta Karholan epäonnistuttua. Pyrinnön ankkuri on Venla Harju, joka lähtee tavoittelemaan Göteborgin Sara Häggströmin ja Fredrikstadin Kamilla Olaussenin yli neljän minuutin etumatkaa.

Pärmäkoski: ”Ihan kivasti meni”

Venlojen suunnistusviestin seuratuimpia kilpailijoita Kangasalla oli Kyrös-Rastin ensimmäistä osuutta vienyt Krista Pärmäkoski. Hän toi joukkueensa värit ensimmäiseen vaihtoon sijalla 95 vajaat seitsemän ja puoli minuuttia kärjestä.

Maastohiihtotähti piti suoritustaan valmistautumiseen nähden onnistuneena. Alla oli tältä keväältä yksi ainoa kisa rasteilla.

– Kävin pari viikkoa sitten iltarasteilla viime vuoden Lahti-Hollolan Venlojen viestin maisemissa. Se lähti heti alkuun huonosti. Ajattelin, että huono kenraali enteilee parempaa ensi-iltaa, Pärmäkoski huokaili ilmeisen tyytyväisenä.

– Minulle on sama, onko sijoitus 50:s vai 500:s. Oma tunne on tärkeintä. Ihan kivasti meni siihen nähden, että osuudella oli vaikeitakin välejä.

Kangasala-Jukolan jälkeen hänellä on urheilu-urallaan takanaan arviolta kymmenkunta Venlojen viestiä. Suunnistus vei takavuosina Pärmäkosken kalenterista paljon enemmän aikaa kuin nykyisin.

– Lukioikäiseksi saakka kävin suunnistuskisoissa vakituisemmin, kerran viikossa suunnilleen.

Suunnistusviestin aattona perjantaina Pärmäkoski veti aika reippaan treenin.

– Juoksin parinkymmenen kilometrin lenkin ja nostin pari tuntia punttia.

Holmenkollenilla torstaina rullakisa

Kärjen vauhti Kangasalla hämmästytti satunnaisemman suunnistajan taas kerran.

– Vaikka olen näihin hämäläisiin ryteiköihin tottunut, aina pahemmissa paikoissa piti vauhtia pudottaa. Kärki näkyy menneen kivikoissa ja pusikoissa kovaa, Pärmäkoski sanoi.

Reissu Pirkanmaalle Venlojen viestiin oli ulkomailla paljon leireilevälle Pärmäkoskelle pikavisitti.

– Lennän sunnuntaina Norjaan takaisin. Oslon Holmenkollenilla on ensi torstaina rullahiihtokisa.

STT

Kuvat: