Ikävä lisäys ruokaympyrään – ihmisen elimistöön kertyy viikossa pankkikortin verran mikromuovia

Ihmisen elimistöön päätyy viikossa pankkikortin verran mikromuovia, kertoo WWF:n tilaama tutkimusraportti.

Raportin mukaan ihmisen elimistöön päätyy mikromuovia noin viisi grammaa viikossa. Vuodessa elimistöön ehtii kertyä jopa neljänneskilo mikromuoveja.

Tarkastelluista elintarvikkeista eniten mikromuovijäämiä oli oluessa, merenelävissä ja suolassa.

Selvityksestä ilmenee, että suurin yksittäinen mikromuovien lähde on kuitenkin juomavesi. Mikromuovia kertyy ihmisen kehoon paitsi pullo- myös hanavedestä. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Intiassa on juomavedessä kaksinkertainen määrä mikromuoveja kuin Euroopassa. WWF:n tiedotteen mukaan, jäteveden puhdistus ja juomaveden laatu ovat Suomessa kuitenkin hyvällä tasolla.

Suomi ei saa synninpäästöä

Tästä huolimatta Suomessakaan ei olla täysin puhtoisia. Kierrätykseen päätyy Suomessa vain reilu neljäsosa kaikista kuluttajien käyttämistä muovipakkauksista.

– Suomessa ovat Itämeren muoviroskaisimmat rannat, joiden roska on peräisin kuluttajien ja rakennusten käyttämästä muovista. Myös järvivesistä, joista juomavetemme valmistetaan, on löydetty mikromuoveja yhtä paljon kuin Itämerestä, kertoo WWF Suomen meriasiantuntija Anna Soirinsuo.

Selvityksen raportissa vaaditaan maailman hallituksia ottamaan vastuu muoviongelmasta ja koko valmistajista kuluttajiin saakka kulkevasta ketjusta.

– WWF vaatii maailman päättäjiä solmimaan kansainvälisen muoviroskasopimuksen, joka lopettaisi muovin päätymisen meriin vuoteen 2030 mennessä, Soirinsuo kertoo tiedotteessa.

Muovien kulkeutumista ihmisiin ravinnon mukana tarkasteleva selvitys kokosi yhteen yli 50 muovitutkimuksen tulokset. Raportti on WWF:n tilaama ja perustuu Newcastlen yliopiston tutkimukseen.

WWF kerää parhaillaan allekirjoituksia kansainväliseen muovivetoomukseen, joka tähtää kansainväliseen muoviroskasopimukseen. Vetoomuksen on tähän mennessä allekirjoittanut yli 660 000 henkilöä.

STT

Kuvat: