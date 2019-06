”Ilmeisesti se happi loppui nyt” – vanhemmat pitävät Kaivolan päiväkodin lopettamisperusteluita tekosyinä

Parillakymmenellä Kaivolan päiväkodin asiakkaalla oli paljon asiaa Kaivolan päiväkodin pihalla torstaina. Juhannusterveisiä kaupungin päättäjille voisi luonnehtia tulikuumiksi – tai tulkinnasta riippuen, jääkylmiksi.

Päiväkotilasten vanhempien viesti tuli selväksi: Kaivolan päiväkodin lopettamiselle ei ole kestäviä perusteita, virkamiesten kertomat syyt lopettamiselle ovat tekosyitä, ja todellisena syynä on rahan säästäminen.

Mutta ensin kehut:

– Kaivolan päiväkotiin on ollut ihana tuoda lapsia hoitoon. Henkilökunta on ihanaa ja päiväkodissa on lämmin, kodinomainen tunnelma, sanoo kolmen lapsen äiti Virge Höök.

Lapsien tuomisen ihanuus Kaivolaan on kuitenkin loppumassa, sillä Salon opetuslautakunta päätti viime viikolla lakkauttaa päiväkodin. Kaupungin mukaan 1–5-vuotiaiden lasten hoitopaikkajärjestelyt ”sovitaan yhteistyössä vanhempien kanssa”.

Vanhemmat eivät ole uutisesta laisinkaan innoissaan. Myös tapa, jolla asiasta on tiedotettu, saa osakseen täyslaidallisen kritiikkiä.

– Mitään ei ole opittu, eikä tämä ole yksittäistapaus. Sama kaava toistuu kuin Hajalan ja Asemakadun päiväkotien kohdalla. Haluaisimme käydä asiasta dialogia kaupungin kanssa, mutta se ei johda mihinkään. Kaupunkilaisia kohdellaan alentavasti, tulee tunne ylikävelystä, sanoo Sanna Talvia.

Salon kaupunki on aiemmin saanut moitteetAluehallintovirastolta siitä, ettei sen mielestäpäiväkotilasten vanhempia kuultu lain mukaisestiAsemakadun päiväkodin piharakennuksen käytöstä poistamisen kohdalla vuonna 2017.

– Nyt en tiedä, minne lapseni menee elokuussa, ihmettelee Milka Salin.

– Lopettamispäätös annetaan julki sopivasti juuri ennen kesälomia, sanoo Hanna-Mari Aho, joka kertoo perheensä valinneen Kaivolan kotipaikakseen juuri päiväkodin, koulun ja moottoritien läheisyyden takia.

Aho kertoo työskentelevänsä Turussa, ja Kaivolan sulkemisen takia lapsen päivähoitoaika venyy 10 tunnista yhteentoista.

– Enkä ylipäätään aio lähettää lastani puhdasilmaisesta päiväkodista Inkereen homeongelmaiseen päiväkotiin, Aho sanoo.

Samaa mieltä on Janna Lönnqvist, joka kertoo halunneensa lapsensa nimenomaan Kaivolan päiväkotiin.

– Sain silloin kuulla, että vasta vuoden päästä täällä voisi olla tilaa. Tuntuu ylipäänsä mielenvikaiselta, että lapsia ollaan siirtämässä puhtaasta päiväkodista huonompaan, Lönnqvist sanoo.

Unkarista Pertteliin vuosia sitten kotiutunut Zsuzsanna Kovács-Balogh kertoo hakeneensa ja päässeensä Turkuun töihin, koska tiesi voivansa jättää kaksivuotiaan poikansa lähipäiväkotiin. Kaikki muuttui äkkiä.

– Pidän tiedottamista epäreiluna. Olisin voinut jäädä vielä vuodeksi kotiin, mutta ehdin jo allekirjoittaa työsopimuksen. Lapsen hoitoaika pitenee nyt entisestään, eikä ilman sukulaisverkostoa ole muitakaan vaihtoehtoja, Kovács-Balogh sanoo.

Kaivolan päiväkoti toimiikahtaalla,rivitalossa Turrintiellä ja yli satavuotiaassa vanhassa koulussa Liipolantiellä.Turrintieltä lähtöä perustellaan turvattomuudella ja sillä, etteivät tilat eivät sovellu lapsille. Liipolantien puurakennuksessa on kaupungin mukaan sisäilmaongelmia, se on toiminnallisesti ”erittäin haastava” ja wc- ja sosiaalitiloissa on puutteita; kaiken kaikkiaan 2000-luvun alussa koulusta vuoropäiväkodiksi remontoitu talo vaatisi kaupungin mukaan ison remontin.

Samalla kun 1–5-vuotiaat lapset siirretään Hähkänälle tai Inkereelle, esiopetus muuttaa monista esitetyistä ongelmista huolimatta Turrintieltä Liipolantielle ainakin vuodeksi.

Kaivolan asiakkaat tyrmäävät kaikki perustelut.

– Ensin ongelmaksi sanottiin sisäilma, sitten kylmät lattiat, seuraava tekosyy oli epäkäytännölliset tilat. Ilmeisesti se happi loppui nyt, päiväkotilapset ovat kai kuluttaneet sen loppuun 18 vuoden aikana, sanoo Henri Heinonen.

– Jos olisikin raportteja tai tietoja ongelmista, mutta emme me ole kuulleet niistä mitään. Omituista myös väittää, että Turrintien yksikkö olisi turvaton. Millä tavalla, kenen mielestä? Lönnqvist ihmettelee.

Vanhemmat pitävät paikallisten päiväkotien sulkemista myös huonona väestöpolitiikkana. Kuka perheellinen haluaa muuttaa Kaivolaan, jos kaikki palvelut katoavat?

– Onko päiväkoti tosiaan pakko lopettaa? Miksi säästöt maksatetaan aina lapsilla ja vanhuksilla? Virge Höök kysyy.

Sanna Talvia pitää keskustelun kiertymistä pelkkien seinien ympärille vääristävänä eikä usko isojen yksiköiden, tai oppimisympäristöjen, paremmuuteen:

– Kaikissa kouluissa ja päiväkodeissa on omat kulttuurinsa ja pedagogian ydin on ihmisissä.

Janne Lönnqvist kertoo asuneensa Perttelissä koko ikänsä.

– Ensin lähtee päiväkoti, seuraavaksi eskari, lopulta koulu. Mikä meitä täällä pitelee, jos kaikki palvelut lähtevät?