Ilta-Sanomien tiedot: Jari Kurrin Jokereille löytynyt uusi merkittävä rahoittaja – taustalla venäläinen oligarkki

Jääkiekkolegenda Jari Kurrin Jokereille on löytynyt Ilta-Sanomien tietojen mukaan uusi merkittävä rahoittaja. Lehden tietojen mukaan Jokerien uusi suurrahoittaja on venäläinen oligarkki Vladimir Potanin. Hän kuuluu Nornickel-konsernin omistajiin. Nornickeliä pidetään yhtenä maailman johtavista nikkelijalostamoista.

Ilta-Sanomien mukaan Potaninin omistamaan Nornickel-konserniin kuuluu Nornickel Harjavalta, jonka kanssa Jokerit solmi jo vuoden 2018 alussa merkittävän yhteistyösopimuksen.

Jokerit tiedotti tuolloin, että yhtiö on jatkossa yksi seuran pääkumppaneista.

Ilta-Sanomien lähdetietojen mukaan Nornickel Harjavalta on Potaninin siunauksella Jokerien uusi suurrahoittaja. Yhtiö tiettävästi siirsi jo kauden 2018-2019 aikana suuria summia Jokereille, ja jatkossa sen rahoittajan rooli vain kasvaa, lehti kertoo.

Jokerit kärsi viiden ensimmäisen KHL-kautensa aikana yli 50 miljoonan euron tappiot, jotka seuran taustalla vaikuttava venäläis-suomalainen miljardööri Gennadi Timtshenko kuittasi suureksi osaksi omasta pussistaan.

