Ilta-Sanomien vastaavaksi päätoimittajaksi Johanna Lahti – ”Tuntee iltapäivälehtimaailman sekä tämän päivän featurejournalismin”

Suomen suurimman iltapäivälehden Ilta-Sanomien uudeksi vastaavaksi päätoimittajaksi nimitetään Johanna Lahti, kertoo mediayhtiö Sanoma.

Lahti, 47, työskentelee tällä hetkellä Sanoman Lifestyle-yksikön vetäjänä. Hän aloittaa Ilta-Sanomien vastaavana päätoimittajana marraskuun alussa.

Ennen nykyistä tehtäväänsä Lahti työskenteli vuosina 2010-2016 Me Naisten päätoimittajana ja toimituspäällikkönä ja sitä ennen pitkään Ilta-Sanomissa muun muassa viihdetoimituksen, viikonvaihdeliitteen ja tv-lehden esimiehenä, Lontoon-kirjeenvaihtajana ja ulkomaantoimittajana. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri.

– Työskentelin Ilta-Sanomissa 13 vuotta, ja siellä oppimani uutisajattelu ja tekemisen tahti on minulla yhä selkäytimessä. Ilta-Sanomat on laadukas ja verevä uutismedia, johon suomalaiset luottavat kovimmissakin uutistilanteissa. Olen iloinen ja innostunut siitä, että pääsen mukaan tähän porukkaan, Lahti kertoo tiedotteessa.

Sanoma Media Finlandin toimitusjohtaja Pia Kalsta perustelee päätoimittajavalintaa Lahden vahvalla uutistaustalla, monipuolisella näkemyksellä tarinankerronnasta eri kanavissa sekä pitkällä johtajakokemuksella.

– Hän tuntee iltapäivälehtimaailman sekä tämän päivän featurejournalismin ja on ehdottomasti paras valinta rakentamaan niiden tulevaisuuden toimintaedellytyksiä Suomen suurimman uutismedian, Ilta-Sanomien johdossa, Kalsta sanoo.

Pitkän uran tehnyt Sadeoja jää eläkkeelle

Ilta-Sanomien nykyinen vastaava päätoimittaja ja kustantaja Tapio Sadeoja jää eläkkeelle vuoden lopussa.

Sadeojan lähes neljänkymmenen vuoden ura Ilta-Sanomissa alkoi ulkomaantoimittajana vuonna 1981. Sen jälkeen hän toimi IS:ssä ulkomaantoimituksen esimiehenä, toimituspäällikkönä ja uutispäätoimittajana. Vastaavaksi päätoimittajaksi Sadeoja nimitettiin vuonna 2007 ja kustantajaksi vuonna 2010.

Sadeojan siirtymisestä eläkkeelle kerrottiin jo helmikuussa.

Ilta-Sanomien paperilehti ja digitaaliset versiot tavoittavat viikoittain noin 2,5 miljoonaa suomalaista.

Ilta-Sanomat kuuluu mediayhtiö Sanomaan, joka on STT:n pääomistaja. Sadeoja on STT:n hallituksen jäsen.

STT

Kuvat: