Iltatoria tähdittävällä Esa Nummelalla on Saloon erityinen suhde

Salon iltatorin lavalle tänään nouseva Esa Nummela odottaa illan konsertilta hyvää kesäfiilistä.

– Ensimmäinen kappale on tiedossa, mutta siitä eteenpäin eletään hetkessä. Katsotaan vähän, mitä yleisö haluaa. Kun sää on tällainen, luulen että tulossa on iloista kesämusaa, hän arvelee.

Tällaisella säällä ja juhannuksen kynnyksellä keikka on artistille itselleenkin nautinto.

– Kyllä tämän työn hauskimmat puolet tulevat esiin kesällä. Syksyn harmailla ilmoilla matka Helsingistä Saloonkin tuntuu paljon pidemmältä, Lauttasaaressa asuva Nummela toteaa.

Esa Nummela teki tänä keväänä Vanhasuoran kanssa 15 keikan comeback-kiertueen 17 vuoden tauon jälkeen. Vanhasuora on Neljänsuoran alkuperäisistä muusikoista koostuva kokoonpano, johon kuuluvat Juha Mäki (kitara, laulu), Mikko Hägerström (koskettimet), Urho Sevón (basso) ja Esko Mäki (rummut).

Neljänsuoran nykykokoonpano jäi vuodenvaihteessa tauolle, kun solisti Antti Ketonen alkoi panostaa soolouraansa. Silloin syntyi ajatus koota Neljänsuoran alkuperäiset soittajat kasaan. Kiertueella Vanhasuora & Esa Nummela ovat esittäneet vanhaa ohjelmistoaan höystettynä uusilla listahiteillä.

Kiertueen päälle sovittiin yksi bonuskeikka Saloon, jonne Esa Nummelalla on erityinen suhde.

– Olen hirveän paljon mukana Teatteri Provinssin produktioissa, joten olen noin puolet vuodesta Salossa. Ajan silloin päivittäin Helsingistä Saloon, mutta matka ei haittaa. Olen tottunut siihen, ja tykkään autolla ajamisesta.

Tällä hetkellä Nummela käy säännöllisesti Mustiossa, sillä hän on mukana Mustion linnan kesäteatterin näytelmässä Vadelmavenepakolainen, joka saa ensi-iltansa 4. heinäkuuta. Ensin työllistävät harjoitukset ja sen jälkeen esitykset, joita jatkuu elokuun puoliväliin asti. Kesällä alkavat myös Teatteri Provinssin tulevan suurmusikaalin Tohtori Zivagon harjoitukset.

– Laulutreenit alkavat jo aikaisemmin, ja näyttämölle siirrytään elokuussa. Ensi-ilta on syyskuun lopussa, Nummela kertoo.

Esa Nummela on ollut myös yli kymmenen vuoden ajan mukana Teatteri Provinssin pikkujoulurevyyssä, mutta tänä vuonna se jää häneltä väliin.

– Se on ollut minulle lempilapsi, mutta ehkä nyt on jo aika antaa tilaa muille. Vähän haikealta se tuntuu, hän myöntää.

Teatterin lisäksi Nummelan aika riittää päivätyöhön ohjelmatoimistossa, yli 140 keikkaan vuodessa sekä perhe-elämään. Nummelalla on kolme lasta.

– Ei se muusta kiinni ole kuin aikatauluttamisesta. Vanhemmiten olen oppinut sitä paremmin.

Vanhasuora & Esa Nummela Salon iltatorilla 20. kesäkuuta klo 18 jälkeen.