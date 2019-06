Intian Chennaita riivaa pahin kuivuus miesmuistiin – vesipulan aiheuttamat yhteenotot johtaneet jopa kuolemiin

Intian Chennaita kiusaava vesipula muuttuu yhä pahemmaksi. Kuukausia kestänyt kuivuus on tyhjentänyt 10 miljoonan asukkaan kaupungin vesivarannot ja viranomaiset pystyvät toimittamaan vain 60 prosenttia kaupungin normaalisti käyttämästä vesimäärästä. 40 astetta hipovat lämpötilat tekevät tilanteen entistä vaikeammaksi.

– Emme nuku öisin, koska pelkäämme tämän kaivon tyhjenevän, kertoo 39-vuotias sähköasentaja Srinivasan V., joka lähtee jo ennen aamunkoittoa jonottamaan vettä kotinsa lähellä sijaitsevalta kaivolta.

Kaivoa käyttää 70 perhettä, jotka saavat kukin kolme 25 litran kanisteria päivässä. Useimmat ostavat yksityisiltä yrityksiltä kallista lisävettä selviytyäkseen. Paikalliset viranomaiset järjestävät arpajaiset päättääkseen, kuka pääsee jonon kärkeen. Etummaiset saavat kirkasta ja puhdasta vettä – häntäpään jonottajat joutuvat tyytymään sameanruskeaan nesteeseen.

Srinivasan kertoo jonottavansa päivän vesiannosta noin viiden tunnin ajan joka päivä. Hän käyttää noin 2 000 rupiaa (25 euroa) kuukaudessa vesipulloihin tai ylimääräisiin vesitoimituksiin. Vesi vie ison osan hänen 15 000 rupian kuukausipalkastaan.

Vesipula on pahimmillaan johtanut yhteenottoihin. Yhtä naista puukotettiin kaulaan, kun hän joutui riitaan vedestä naapuriensa kanssa. Toisessa Tamil Nadun osavaltion kaupungissa Thanjavurissa aktivisti pahoinpideltiin kuoliaaksi, kun hän syytti naapuriperhettä veden hamstraamisesta.

Monilla Chennain asukkailla ei ole varaa maksaa lisävedestä, ja vesijonoissa syttyy usein tappeluita. Puute vedestä vaikuttaa jo päivittäiseen elämään. Monet kaupungin ravintolat ovat alkaneet tarjoilla lounaita banaaninlehdiltä vähentääkseen tiskiä.

Kuukausien kärsimys vielä edessä

Perheet ovat järjestelleet elämäänsä uudelleen, koska veden jonottaminen vaatii jopa kuusi tuntia päivässä. Useimmat jonottajat ovat naisia, kuten kotirouva Nagammal Mani, jonka mukaan veden hankkiminen käy kokopäivätyöstä.

– Tarvitaan yksi ihminen kotona hoitamaan veden hankintaa, kun toinen käy töissä, hän kertoi.

Chennai saa suurimman osan vedestään neljästä kaupungin lähistöllä sijaitsevasta järvestä. Viime vuoden heikko monsuuni ei kuitenkaan riittänyt täyttämään järviä. Järvien pohjat ovat nyt halkeilleet kuiviksi savikentiksi joilla lojuu kuolleiden kalojen luurankoja.

Asiantuntijoiden mukaan sadepula on vain yksi syy Chennain vesiongelmiin. Intian ongelmana ovat myös heikot järjestelmät veden keräämiseksi. Tilanne kriisiytyy, koska Intian 1,3 miljardin ihmisen väestö keskittyy yhä enemmän kaupunkeihin.

Sadat maaseudun kylät ovat autioituneet, kun niiden kaivot ovat tyhjentyneet. Paikallinen sääasiantuntija Pradeep John sanoo, että jos ihmiset olisivat käyttäneet rahansa veden ostamisen sijasta vedenkeräysjärjestelmien rakentamiseen, olisi tilanne aivan toinen.

– Me saamme noin 1 300-1 400 milliä sadetta vuodessa. Se on merkittävä määrä, hän sanoi.

Järjestelmien korjaaminen ei kuitenkaan ole nopea ratkaisu, eikä taivaalta ei ole luvassa helpotusta Chennain kärsimyksiin vielä pitkään aikaan. Monsuunisateiden odotetaan alkavan vasta lokakuussa.

