Iranin tilanne uhkaa kriisiytyä

Yhdysvaltojen ja Iranin jännitteet uhkaavat kriisiytyä entistä rajummiksi yhteenotoiksi. Pahimmillaan ne voivat johtaa jopa täysimittaiseen sotaan.

Viime viikolla yhteenotto oli jo lähellä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump perui viime hetkillä iskun iranilaisiin sotilaskohteisiin. Isku oli tarkoitus tehdä kostona Yhdysvaltain miehittämättömän tiedustelulennokin alasampumiselle.

Presidentti Trump irtautui Iranin ydinasesopimuksesta runsas vuosi sitten. Trumpin mielestä sopimus oli umpisurkea, ja hän haluaa neuvotella sen uusiksi tiukemmilla ehdoilla. Samalla Yhdysvallat painostaa Irania kiristyvillä talouspakotteilla.

Iran vastasi uhkaamalla jatkaa ydinohjelmaa ja materiaalin varastointia.

Räjähdysherkässä Lähi-idässä ei tarvita kummoistakaan kipinää, kun horjuva rauha voi syttyä ilmiliekkeihin. Kipinöitä sinkoilee ilmassa jo vaarallisen paljon.

Nyt käsillä oleva kriisi syntyi, kun kahteen säiliöalukseen iskettiin pommeilla. Yhdysvaltain tiedustelun mukaan iskun takana ovat Iranin sotilasjoukot. Iran kiistää syytökset.

Viime viikolla Iran ampui alas Yhdysvaltain lennokin. Trump määräsi kostoksi iskun iranilaisiin sotilaskohteisiin, mutta perui iskun viime hetkillä vain kymmenen minuuttia ennen hyökkäystä. Vetäytyminen kertoo siitä, että Trump haluaa tosissaan välttää sotaa.

Neuvottelutie olisi paras tapa purkaa jännitteet. Ihan helposti osapuolia ei kuitenkaan samaan pöytään saada. Vanhan ydinasesopimuksen ehdot eivät Trumpille kelpaa, ja tosiallista valtaa Iranissa käyttävän Ajatollah Ali Khamenein viha Yhdysvaltoja kohtaan on syvää.

Täysimittaista sotaa tuskin kumpikaan haluaa, mutta uhka on jo niin suuri, että sotaan voidaan ajautua vaikka vahingossa. Mahdollisen sodan vaikutukset ulottuisivat myös Eurooppaan. Pienetkin häiriöt öljyn toimituksissa näkyvät nopeasti maailman taloudessa.

Yksi vaihtoehto jännitteiden purkamiseksi on ulkopuolisen neuvottelijan käyttö. Tässä voi avautua rooli myös EU:lle.