Iranin ulkoministeriö puhutteli Britannian suurlähettilästä tankkerihyökkäyksistä esitetyistä syytöksistä

Iranin ulkoministeriö on puhutellut Britannian Iranin-suurlähettilästä Omaninlahden epäiltyjen tankkerihyökkäysten takia. Britannia on syyttänyt Irania epäillyistä hyökkäyksistä, joiden kohteena oli kaksi öljytankkeria Omaninlahdella.

Iranin ulkoministeriön tiedotteen julkaissut Iranin valtionmedia IRNA kertoo, että suurlähettiläs kutsuttiin keskusteluun Britannian ulkoministerin esittämien syytösten takia. Britannian ulkoministeri Jeremy Hunt on sanonut, että Iran on lähes varmasti tankkialuksiin tehtyjen hyökkäysten takana.

Myös Yhdysvallat on aiemmin ilmoittanut syyttävänsä hyökkäyksistä Irania. Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeon mukaan tämä selviää muun muassa tiedustelutiedoista ja käytetyistä aseista.

Tankkialukset lähtivät Omaninlahdelta

Hyökkäyksen kohteeksi joutuneet tankkialukset lähtivat lauantaina kohti Arabiemiraatteja.

Metanolia kuljettaneen Kokuka Courageous -japanilaistankkerin kerrottiin suuntaavan joko Khor Fakkanin tai Fujairahin satamaan. Viranomaislähde kertoi japanilaismedialle, että helposti syttyvää lastia pyrittäisiin satamassa siirtämään maihin.

Hyökkäyksen seurauksena tankkerilla syttyi tulipalo, joka saatiin kuitenkin nopeasti sammumaan. Yksi miehistön jäsenistä sai lieviä vammoja tulipalossa.

Useiden lähteiden mukaan myös toinen hyökkäyksen kohteeksi Omaninlahdella joutunut tankkialus, norjalaisomisteinen Front Altair lähti lauantaina Iranin aluevesiltä.

Iranilaisen uutistoimisto Isnan mukaan tankkeria hinattiin ja sitä suihkutettiin vedellä rungon jäähdyttämiseksi.

Tankkerin omistava norjalaisyhtiö on vahvistanut, että alus lähti Iranin aluevesiltä. Yhtiön mukaan miehistön 23 jäsentä ovat turvassa ja voivat hyvin.

Yhdysvaltain laivasto julkaisi hyökkäysten jälkeen rakeista kuvamateriaalia, joka sen mukaan esittää iranilaista partiovenettä poistamassa suutariksi jäänyttä magneettimiinaa toisen tankkerin kyljestä.

– Iran on tämän takana. Te näitte veneen. Ehkä yksi miinoista ei räjähtänyt, ja se olisi paljastanut Iranin syyllisyyden vuorenvarmasti, Trump sanoi Fox-kanavan haastattelussa.

