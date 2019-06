Istanbulin vaalitulos saattaa syventää jakolinjoja presidentti Erdoganin puolueessa

Turkissa Istanbulin pormestarivaalien tuloksen arvellaan syventävän jakolinjoja presidentti Recep Tayyip Erdoganin AKP-puolueessa, kirjoittaa muun muassa BBC analyysissaan.

Opposition Ekrem Imamoglusta tuli sunnuntaina Istanbulin pormestarivaalien uusintavoittaja. Kun 99 prosenttia äänistä oli laskettu, Imamoglun osuus äänistä oli noin 54 prosenttia. Hänen vastaehdokkaanaan oli jälleen valtapuolue AKP:n Binali Yildirim, jonka osuus äänistä oli noin 45 prosenttia.

Imamoglu voitti Yildirimin jo maaliskuun pormestarivaaleissa, mutta vaalien jälkeen ääniä laskettiin pitkään ja perusteellisesti uudelleen AKP:n vaatimuksesta. Lopulta toukokuussa Turkin keskusvaalilautakunta määräsi kaupunkiin uudet vaalit.

BBC:n Turkin-kirjeenvaihtaja Mark Lowen kirjoittaa, että äänestystulos on Erdoganin uran kovin takaisku ja uusintavaalien järjestäminen paha virhearvio. Lowenin mukaan äänestystulos paitsi syventää jakolinjoja AKP-puolueessa myös voimistaa puheita Erdoganin jälkeisestä ajasta. Seuraavat vaalit on määrä järjestää vuonna 2023, mutta monet odottavat niiden olevan edessä tätä aiemmin.

– Istanbulin tulos tuntuu siltä, että se voisi olla niiden (vaalien) alkusysäys, Lowen kirjoittaa.

Imamoglun mandaatti ei ole vielä selviö

Guardian-lehti huomauttaa, että Imamoglun mandaatti on vielä kaukana varmasta. Esimerkiksi vuoden 2015 vaaleissa AKP menetti enemmistön parlamentissa, mutta vaalit uusittiin. Lisäksi muita karismaattisia Erdoganin haastajia on vangittu tai muilla tavoin nujerrettu.

AKP hallitsee yhä 25:tä Istanbulin 39 alueesta, ja sillä on enemmistö kaupunginvaltuutetuista. Tämän vuoksi Imamoglun voi olla vaikea toteuttaa kampanjalupauksiaan.

CNN:n mukaan vaalitulos on Erdoganille suuri henkilökohtainen menetys. Istanbul on Erdoganin synnyinkaupunki ja paikka, jossa hänen poliittinen uransa alkoi.

– Tulos osoittaa, että jopa Erdogan, jonka persoona on vahva voima puolueen takana, on lyötävissä, CNN kirjoittaa.

https://www.bbc.com/news/world-europe-48739256

https://www.theguardian.com/world/2019/jun/23/erdogan-faces-scrutiny-once-more-as-istanbul-goes-back-to-the-polls

https://edition.cnn.com/2019/06/23/europe/istanbul-election-analysis-intl/index.html

STT

