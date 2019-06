Italia taas tarkkailussa

EU-komissio on ottanut Italian tarkasteluun. Jos Italia ei saa talouttaan kuriin, komissio uhkaa ottaa käyttöön kurinpitotoimet.

Tilanne on erityisen vaikea Italian pääministeri Giuseppe Contelle, joka joutuu tasapainoilemaan hallituksen populistipuolueiden kanssa. Talouden tiukentaminen on vaikeaa, koska se lyö korville vaaleissa annettuja lupauksia.

Edellisen kerran komissio puuttui Italian taloudenpitoon marraskuussa. Komissio hylkäsi maan budjettiesityksen, jonka katsottiin rikkovan vakavasti unionin kasvu- ja vakaussopimusta. Lopulta Italia taipui, ja komissio luopui kurinpitomenettelystä.

Ongelmat nousivat uudestaan esille, kun komissio julkisti yleisarvionsa jäsenmaiden talouspolitiikan kestävyydestä. Komissio esittää, että Italian julkisen velan vuoksi maata vastaan pitäisi aloittaa kurinpitomenettely.

Se voi johtaa sakkoihin, joka Italialle tarkoittaisi jopa yli kolmea miljardia euroa.

EU:ssa on kaksi keskeistä taloussääntöä. Jäsenmaiden on pidettävä julkisen talouden alijäämä alle kolmessa prosentissa, ja julkisen velan on pysyttävä alle 60 prosentissa bruttokansantuotteesta. Vaatimuksista voidaan joustaa, jos tilanne katsotaan väliaikaiseksi.

Italian kohdalla näin ei ole. Maan julkinen velka on vain kasvanut, vaikka sen piti keventyä. Viime vuonna velka oli komission mukaan 132 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Italian ajautuminen vakaviin talousvaikeuksiin olisi isku koko Euroopalle. Italia on euroalueen kolmanneksi suurin kansantalous, ja sen horjuminen ravistelisi koko yhteisöä.

Talousuudistusten toteuttamista ei yhtään helpota nykyinen hallituspohja. Italian hallituksessa ovat mukana populistipuolueet Viiden tähden liike ja Lega. Vaikeuskerrointa nostaa populistipuolueiden välien kiristyminen EU-vaaleissa. Lega vei voiton Viiden tähden liikkeen nenän edestä.

Pääministeri Giuseppe Conte antoi hallituskumppaneille uhkavaatimuksen hallituksen erosta, jos talousuudistuksia ei saada liikkeelle. Silloin edessä olisivat ennenaikaiset vaalit.