Jäätelö oli paluuliikenteen suosikkivälipala

Perniön ABC-huoltamon pihalla käy vilinä. Veneitä tai asuntovaunuja vetävät maastoautot hakevat parkkipaikkaa ahtaan pihan takaosasta. Perheautot purkavat lastinsa lähemmäs ovea, mutta lähes jokaisella pysähtyjällä on sopivan parkkiruudun löytämisen jälkeen sama suunta: keskellä pihaa nököttävä jäätelökioski.

Makea ja suussa sulava välipala tuntuu maistuvan lämpimänä kesäpäivänä jokaisesta ilmansuunnasta saapuvalle.

– Vielä ei ole ollut mitenkään poikkeuksellisen vilkasta, mutta uskoisin, että suurin ruuhka onkin vasta myöhemmin iltapäivällä. Pehmistä ja pallojäätelöä menee jotakuinkin saman verran, ja suomalaisten suuhun tuntuvat parhaiten sopivan tutut maut, kuten vanilja, suklaa ja rommirusina, jäätelömyyjä Daniela Partanen kertoo.

Parkkipaikalla ei tarvitse kiertää puolta tuntia kauempaa ymmärtääkseen, että Perniön ABC on itse asiassa valtavan suuren mökkiläismassan välietappi. Maantieetellisesti huoltoasema hamuaa pysähtyjiä Kemiönsaaren, Särkisalon ja Raaseporin sekä Hangon tuhansilta mökkirannoilta. Sen huomaa myös puheensorinasta, sillä jäätelökioskin jonossa yleisin kieli on hetkittäin ruotsi.

– Me olemme matkalla Karjaalta mökiltä takaisin kotiin Kemiönsaareen. Siinä mielessä meidän ei ole tarvinnut ajaa ruuhkissa, koska kuljemme aina vastavirtaan muuhun juhannusliikenteeseen nähden, hymyilevät Dennis ja Lina Romberg.

Heidän juhannuksensa on kulunut perinteistä kaavaa noudattaen. Hyvin syöden, saunoen ja perheen kanssa yhdessä aikaa viettäen.

– Ei sitä oikein muuta edes kesällä kaipaa, he miettivät.

Jos sujui Rombergien juhannus tavallisen seesteisesti ruuhkien välttämistä myöden, pitää seuraavaksi pihalle kaartava urheilullinen Audi sisällään hieman tapahtumarikkaamman viikonvaihteen.

– Naantalista Taalintehtan kautta Hankoon ja takaisin. Pääasiassa on veneilty, mutta sen verran oli kommelluksia matkassa että vesillä liikkuminen voi jäädä tähän juhannukseen, hymyilevät pikastopille jäätelökioskin viereen pysähtyvät salolaiset Kalle Lindholm, Niko Ahokas ja Nea Takatalo.

Vaikka kilometrejä ja meripeninkulmia on takana jo reilusti, ei matka suinkaan ole vielä lähellä päätepistettä. Edessä on vielä yksi edestakainen matka Taalintehtaalle.

– Nean lompakko jäi ilmeisesti sinne. Kaikenlaista ohjelmaa on ollut, joten siinä mielessä ihan samalla linjalla jatketaan, he nauravat ja hyppäävät takaisin autoon.

Kun kello alkaa lähestyä iltapäivällä neljää, käy kuten Partanen on puoli tuntia aikaisemmin ennustanut: jono jäätelökioskilla kasvaa metritolkulla. Viisi minuuttia myöhemmin jonon perä alkaa kääntyä mutkalle ja lonkerolla on sen jälkeen matkaa tiskille jo lähemmäs 20 metriä.

Vantaalle matkalla olevat Minna, Tommi ja Samu Asplund ovat sitä mieltä, että liikenne niin pääkaupunkiseudulta Kemiönsaaren mökille kuin nyt sunnuntaina sieltä pois on sujunut rauhallisesti. Heidän mukaansa niitä, joilla on kiire, on liikenteen seassa aina, oli sitten juhannus tai joulu.

– Mökkimatka sujuu nykyisin mukavasti Salon uuden ohikulkutien takia, kun enää ei tarvitse pysähtyä keskustan liikennevaloissa. Ei täällä mistään ruuhkista voi puhua, he miettivät.

Ja jos liikennettä onkin, selviää ruuhkista varaamalla riittävästi aikaa.

– Hyvissä ajoin liikkeelle niin ei tule kiire. Se on hyvin yksinkertainen resepti, Asplundit tuumivat.